Tier-Sensation in Dortmund: Hat es so wohl noch nie gegeben

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Arnold schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tobias Arnold schließen

Dortmunds Tierexperten sind völlig aus dem Häuschen. Eine kleine Sensation spielt sich gerade im Stadtgebiet ab.

Dortmund – Im Dortmunder Stadtgebiet findet gerade ein echtes Naturwunder statt. Ein Tier, das die meisten Dortmunderinnen und Dortmunder nur aus dem Zoo kennen, hat sich in freier Wildbahn angesiedelt. Die Naturschützer sind begeistert. RUHR24 weiß mehr.

Tier-Sensation in Dortmund: Erster Nachwuchs von Störchen im Stadtgebiet gesichtet

„Dass dieser Erfolg jemals kommen würde – lange Zeit hat das kaum jemand für möglich gehalten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Dortmund. Und für die Großstadt im Ruhrgebiet ist das ein echter Erfolg, schließlich findet man Storchennachwuchs meist nur auf ländlichem Areal.

Drei flauschige Küken hat ein Storchenpaar im Naturschutzgebiet „Im Siesack“ in Mengede ausgebrütet. Schon seit Wochen konnten Spaziergänger ein Weißstorchenpaar beobachten, das seinen Horst auf einem extra angelegten Storchenmast auf der Heckrindeweide gebaut hat.

Bruterfolg für Störche in Dortmund – Naturschutzgebiet wird zum Storchen-“El Dorado“

Lange Zeit war aber unklar, ob das Paar auch wirklich brütet. Jetzt herrscht aber Gewissheit: Die „storchenlose“ Zeit Dortmunds ist vorbei, schreibt die Stadt. „Es finden sich keine Hinweise darauf, dass in Dortmund jemals Störche in freier Wildbahn gebrütet haben“, sagt Nabu-Vogelexperte Erich Kretzschmar.

Ein Weißstorch fühlt sich am liebsten auf kaum genutzten Wiesen und Weiden wohl. Im besten Fall mit nahrungsreichen Kleingewässern, wo die großen Vögel unter anderem Frösche, Reptilien oder auch Mäuse fangen können. All das finden die Störche in Mengede vor – die renaturierte Emscher ist in kurzer Flugweite. Bei erfolgreicher Brut bleibt der Nachwuchs knapp zwei Monate im Nest.

+ Dortmund feiert seinen ersten Storchennachwuchs. © Stadt Dortmund

Jedes Jahr Storchennachwuchs in Dortmund? Experten sind zuversichtlich

In Dortmund sind die Experten aus dem Häuschen. Die Zeichen stünden sogar nicht schlecht, dass Spaziergänger von nun an jedes Jahr Störche im Naturschutzgebiet in Mengede beobachten können. „Storchenpaare bleiben ihrem Horst in der Regel über viele Jahre treu und bauen das Nest immer weiter aus“, sagt Dirk Lehmhaus vom Grünflächenamt der Stadt Dortmund.

Jahr für Jahr sorgen Weißstörche für ein wahres Spektakel am Himmel über NRW. Übrigens: Auch in Scharnhorst hat sich ein Storch angesiedelt – allerdings noch ohne Nachwuchs.

Rubriklistenbild: © Ralph Lueger/ imago