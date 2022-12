Pariser Modelabel öffnet ersten Deutschland-Shop in Thier-Galerie Dortmund

Neueröffnung

Die Mode-Kette „Sixth June“ hat ihre erste Deutschland-Filiale in der Dortmunder Thier-Galerie eröffnet. Was bekommt man dort – und zu welchem Preis?

Dortmund – Ein Hauch von Paris weht ab sofort durch Dortmund. Das jedenfalls erhofft sich Thier-Galerie-Chef Torben Seifert, der den ersten Store der französischen Mode-Marke „Sixth June“ an den Westenhellweg holen konnte. RUHR24 weiß, was die Besucher im neuen Store erwartet.

„Sixth June“ eröffnet ersten Deutschland-Store in Thier-Galerie Dortmund

Die Mode von „Sixth June“ soll an den Pariser Streetstyle angelehnt sein und wird in Fachkreisen als „Premium Streetwear-Marke“ bezeichnet. Gründer Emilie und Jean-Jacques Gov ließen sich durch die Hip-Hop-Kultur der französischen Hauptstadt inspirieren.

+ „Sixth June“ hat sein erstes Geschäft in Deutschland in der Thier-Galerie Dortmund eröffnet. © Thier-Galerie

Und was zahlt man dafür? Daunen-Winterjacken kosten bei „Sixth June“ im Online-Shop zum Beispiel zwischen 69 Euro und 159 Euro, Jeans gibt für 60 bis 70 Euro. Den Unisex-Jogginganzug der Pariser Marke kostet um die 79 Euro.

„Sixth June“-Neueröffnung bringt Hauch von Paris in Thier-Galerie Dortmund

Thier-Galerie-Manager Torben Seifert zeigt sich stolz: „Die Stores in Paris werden jetzt in einem Atemzug mit der Thier-Galerie Dortmund genannt.“ Die Neueröffnung von „Sixth June“ sei „ein tolles Signal für die Thier-Galerie als Shopping-Destination im Herzen der Dortmunder Innenstadt und natürlich auch ein Impuls für die Region.“ (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Diese Neueröffnungen hat es zuletzt in der Dortmunder-Thier-Galerie gegeben:

+ „Sixth June“ hat sich vom Pariser Streetstyle inspirieren lassen, der wiederum in der Hip-Hop-Szene verwurzelt ist – und jetzt auch ind er Thier-Galerie Dortmund. © Thier-Galerie

Der Store von „Sixth June“ ist im Erdgeschoss zu finden, in unmittelbarer Nähe des Geschäfts von „Liebeskind Berlin“. In den kommenden Jahren ist die Eröffnung von sechs weiteren Standorten in Deutschland geplant.

Wo es Neueröffnungen gibt, da muss es vorher Schließungen gegeben haben. Und davon ist die Dortmunder Thier-Galerie nicht geschützt. In Bezug auf Primark konnte Center-Manager Seifert gegenüber RUHR24 aber kürzlich vorerst Entwarnung geben. Die Kette will trotz finanzieller Schwierigkeiten weiterhin in Dortmund bleiben.

Rubriklistenbild: © Thier-Galerie