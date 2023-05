Erster Streetfood-Laden seiner Art eröffnet in Dortmund

K-Food

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dennis Liedschulte schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Dennis Liedschulte schließen

Die Innenstadt in Dortmund kann sich auf ein neues, kulinarisches Highlight freuen. Ein Imbiss mit Korean Streetfood erhält Einzug.

Dortmund – Streetfood löst Fast Food ab – und das ist in der Dortmunder Innenstadt mittlerweile an vielen Ecken zu sehen, wie RUHR24 weiß. Im Mai will ein Streetfood-Restaurant die mittlerweile sehr beliebte koreanische Küche den Einwohnern und Besuchern der Stadt näher bringen.

Neueröffnung in Dortmund: Koreanisches Streetfood-Restaurant kommt in die City

Die Ruhr Nachrichten haben über die Eröffnung des K-Food-Restaurants „Sonamu“ am 26. April 2023 berichtet. Das Restaurant eröffnet in der Straße Kuckelke in der Nähe der U-Bahn-Station „Reinoldikirche“.

Sonamu? Klingelt da bei dem einen oder anderen Food-Liebhaber nicht etwas? Richtig. Es gibt schon ein koreanisches Restaurant mit dem Namen „Namu“ in Dortmund, ebenfalls in der City (Olpe 14).

Die Restaurants gehören laut Ruhr Nachrichten zusammen. Was können Besucher in Dortmund erwarten? Die Antwort: K-Food von der Straße – Tteokbokki, Reiskuchen mit scharfem Gochujang oder Zwiebeln oder Korean Fried Chicken.

Beim K-Food spielt Reis eine große Rolle, aber auch Kimchi – fermentiertes und scharf eingelegtes Gemüse wie Chinakohl oder Rettich. Natürlich dürfen auch Beilagen wie Fleisch, Tofu oder Fisch nicht fehlen.

+ Das koreanische Street-Food-Restaurant Sonamu ist an der Kuckelcke in Dortmund auffindbar. © Dennis Friedrich-Liedschulte/RUHR24

Street-Food aus Korea – neues Restaurant bereichert Dortmunds Gastro-Szene

Schon vor der Corona-Pandemie begann der K-Hype in Europa. Neben Filmen, Serien und Popmusik eröffneten auch immer mehr K-Food-Läden, vorzugsweise in den Metropolen wie Berlin, Hamburg, München oder Köln. Doch mittlerweile gibt es auch im Ruhrgebiet Möglichkeiten, die koreanische Küche zu genießen – wie Dortmund jetzt beweist. Zuletzt konnten sich die Dortmunder über eine besondere Restaurant-Neueröffnung in der Thier-Galerie freuen.

Doch wann eröffnet das K-Food-Restaurant Sonamu in der Dortmunder Innenstadt? Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll es bereits in der zweiten Maiwoche so weit sein.

Rubriklistenbild: © Dennis Friedrich-Liedschulte/RUHR24