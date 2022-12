Hollywood-Star bucht Thai-Massage in Dortmund – „Stars kommen häufig zu uns“

Überraschender Anruf

In einem Thai-Massage-Salon in Dortmund geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Zuletzt schaute eine Hollywood-Größe vorbei. Wie kommt das?

Dortmund – Als das Hotel Esplanade im Thai-Massage-Salon Chok Dee im Dortmunder Kaiserstraßenviertel anklingelte, da war es wieder so weit: prominenter Besuch kündigte sich an. Kurz vor der Comic-Con in den Dortmunder Westfalenhallen bat Hollywood-Schauspielerin Roxanne Hart (70) um einen Termin, wie die Ruhr Nachrichten zuerst berichteten.

Hollywood-Star lässt sich in Dortmund in Massage-Salon verwöhnen

Roxanne wer? „Ich musste selbst auch erst im Internet nachschauen, wer das ist“, gibt Salon-Chef Stefan Hawig im Gespräch mit RUHR24 zu. Dabei fand er heraus, dass Hart durch einen Auftritt im Fantasy-Film „Highlander“ an der Seite von Christopher Lambert im Jahr 1986 berühmt wurde. Weitere Rollen hatte Hart unter anderem in:

The Verdict mit Paul Newman (Film)

Once Around mit Holly Hunter (Film)

The Good Girl mit Jennifer Aniston (Film)

Emergency Room – Die Notaufnahme (Serie)

Law & Order (Serie)

Oz – Hölle hinter Gittern (Serie)

Chicago Hope – Endstation Hoffnung (Serie)

Dream On (Serie)

Medium – Nichts bleibt verborgen (Serie)

Ebenjene Roxanne Hart also ließ sich von Hawigs Frau Meo ordentlich durchkneten. Schließlich musste sie am Wochenende darauf Hunderten Fans in den Dortmunder Westfalenhallen für Autogrammen und Fotos zur Verfügung stehen.

Massage-Salon aus Dortmund empfängt regelmäßig Promis

Dass Stars wie Roxanne Hart immer wieder an der Kaiserstraße im Massage-Salon Chok Dee vorbeischauen, ist allerdings kein Zufall. Der Salon pflegt Kontakte zu zwei Hotels in Dortmund: dem Hotel Esplanade am Burgwall in der City und dem Radisson Blue an der Buschmühle am Westfalenpark (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

+ Hollywood-Schauspielerin Roxanne Hart und eine Mitarbeiterin des Dortmunder Massage-Salons Chok Dee. © Massage-Salons Chok Dee

+ Hollywood-Schauspielerin Roxanne Hart kam vor der Comi Con in Dortmund in den Massage-Salon Chok Dee. © Massage-Salons Chok Dee

Kurios: Für eines der bekanntesten Promi-Paare Deutschlands hatte der Dortmunder Massage-Salon Chok Dee keinen Platz: Lena Meyer-Landrut und Mark Forster, beide Superstars im deutschen Musik-Business. „Meine Frau kannte die beiden gar nicht und sie hatte außerdem keinen Termin mehr frei“, erinnert sich Hawig. Das habe sie dann später natürlich sehr geärgert.

Hollywood-Star Roxanne Hart will beim nächsten Besuch in Dortmund Salon wieder besuchen

Immerhin: Hollywood-Star Roxanne Hart scheint die Massage in Dortmund gutgetan zu haben. Sie habe angekündigt, beim nächsten Besuch im Ruhrgebiet wiederkommen zu wollen.

