Wichtige Dortmunder Stadtbahn fast zwei Wochen mit massiven Einschränkungen

Stadtbahn-Fahrgäste in Dortmund müssen sich ab Montag auf Einschränkungen einstellen. Autofahrer sind von einer Baustelle sogar länger betroffen.

Dortmund – Die Pendler in Dortmund müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Weil Gleisbauarbeiten im Stadtgebiet stattfinden, muss eine wichtige Stadtbahn teilweise ausfallen. Auch Autofahrer sind von der Baustelle betroffen. RUHR24 weiß, was ab Montag (20. März) auf die Dortmunder zukommt.

Stadtbahn in Dortmund fällt teilweise aus – Haltestellen werden nicht angesteuert

Im Bereich des Borsigplatzes in der Dortmunder Nordstadt wird an 278 Metern Gleis gearbeitet. Deswegen kommt es zu massiven Einschränkungen auf der Linie U44 von Marten zur Westfalenhütte und zurück. Ab Montag (20. März) müssen Pendler mehr Zeit einplanen – bis zum 2. April sind die Bauarbeiten von DSW21 angekündigt.

Die U44 endet in der angekündigten Zeit bereits an der Geschwister-Scholl-Straße in Dortmund. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen den Haltestellen Reinoldikirche und Borsigplatz werde angeboten. Die Busse fahren tagsüber alle 10 Minuten, abends und am Wochenende alle 15 Minuten.

Es werden die Ersatzhaltestellen Geschwister-Scholl-Straße, Enscheder Straße und Borsigplatz angesteuert. Ob das die Erinnerungsbahn der Dortmunder Stadtwerke tun wird, bleibt offen. Fest steht: Die Haltepunkte Vincenzheim und Westfalenhütte entfallen komplett.

Baustelle am Borsigplatz betrifft U44 und zahlreiche Autofahrer in Dortmund

Wichtig für alle Stadtbahn-Fahrgäste: DSW21 empfiehlt, etwa zehn Minuten mehr Fahrtzeit einzuplanen und zu beachten, dass die SEV-Busse zwei verschiedene Strecken fahren. Die Haltestellen befinden sich zum Teil an einer anderen Stelle. Ein barrierefreier Umstieg von der U44 ist nicht möglich. Fahrgäste mit einem E-Rollstuhl sollen das Servicepersonal ansprechen, heißt es weiter.

Auch für Fahrgäste der Buslinien 455, 456 und NE2 gibt es Änderungen. Zwischen Sonntag (19. März) und Donnerstag (30. März) entfallen in Fahrtrichtung Funkenburg beziehungsweise Reinoldikirche die Haltestelle Borsigplatz – eine Ersatzhaltestelle werde angefahren. DSW21 plant zudem, einige Stadtbahn-Haltestellen in Dortmund komplett zu erneuern.

DSW21 empfiehlt, Baustelle in Dortmund weiträumig zu umfahren – SEV eingerichtet

Aber auch die Autofahrer sind von der Baumaßnahme betroffen. So kommt es ab Sonntag zu größeren Sperrungen und Umleitungen im Bereich des Borsigplatzes. Diese dauern sogar noch länger als die Einschränkungen für Stadtbahnfahrgäste. Bis zum 6. April plant DSW21 die Baustelle. Das Unternehmen empfiehlt, den Bereich zu umfahren.

