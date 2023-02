Dortmunder bekommen Besuch von der Stadt – Teilnahme kann sich lohnen

Umfrage

Von Tobias Schneider

Seit Dienstag sind Mitarbeiter der Stadt Dortmund unterwegs. Sie klingeln an Haustüren und befragen Anwohner.

Dortmund – Einige Dortmunderinnen und Dortmunder bekommen ab Dienstag (14. Februar) Besuch von der Stadt. Es geht um das Thema Energie und wie man diese in Zukunft am besten einsparen kann. Vor allem in zwei Stadtbezirken kann es in den nächsten Tagen jederzeit an der Tür klingeln.

Mitarbeiter der Stadt Dortmund klingeln an Haustüren – Umfrage zum Thema Energie

Die Stadt Dortmund will sich ein Bild davon machen, wie Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Westerfilde und Bodelschwingh eine mögliche Sanierung ihres Eigentums planen. Deswegen klingeln Interviewer der Stadt bis zum 22. Februar an den Türen von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie von Reihenhäusern. Sie stellen Fragen aus einem kurzen Fragebogen, den alle Eigentümer im Dezember 2022 per Post erhalten haben.

Die Stadt weist darauf hin, dass sich die Interviewer aktiv als Mitarbeiter der Planungsgruppe Stadtbüro oder des Quartiersmanagements Westerfilde & Bodelschwingh ausweisen. Zuletzt warnte nämlich die DEW21 vor falschen Mitarbeitern, die Dortmundern horrende Energieverträge andrehen wollten.

Ziel der Befragung ist es, sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Immobilienbesitzer die energetische Sanierung ihres Hauses planen. Welchen energetischen Zustand haben die Gebäude im Stadtteil? Welche Modernisierungen und Nutzungen erneuerbarer Energien wie Solarstrom oder Solarwärme sind bereits geplant? Und welche Hindernisse gibt es vielleicht auch für solche Pläne?

Energie sparen in Dortmund – Stadtmitarbeiter befragen Anwohner

Die Ergebnisse aus diesen Umfragen fließen laut Stadtangaben in ein Quartierskonzept ein, welches die Entwicklung des Bezirks im Hinblick auf Klimaschutz und Energieversorgung darstellt. Die Stadt wolle zudem daraus ihre Schlüsse ziehen, um für Eigentümer Beratungs- und Förderungsangebote zu entwickeln.

+ An den Türen von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern lässt die Stadt zwischen dem 14. und dem 22. Februar eine Befragung durchführen. © Benito Barajas/ Stadt Dortmund

Wer weniger Lust auf einen Besuch der Stadtmitarbeiter hat, kann die Umfrage online ausfüllen oder per Post zurücksenden. Die Frist wurde bis 28. Februar verlängert. Zudem lockt die Stadt Dortmund unter allen Teilnehmern mit einer Verlosung von Sachpreisen. Es gibt unter anderem einen Stromverbrauchszähler oder eine Solar-Powerbank zu gewinnen.

Rubriklistenbild: © Markus van Offern/ imago