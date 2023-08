XXL-Turm: Hier entsteht Dortmunds höchste Rutsche

Facebook

Die Stadt Dortmund baut aktuell an einer „Mega-Rutsche“ für Kinder. Sie entsteht im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA).

Dortmund – Spielplätze gibt es in Dortmund viele – doch einen Spielplatz mit einer derartig großen Rutsche, wie sie aktuell im Stadtteil Huckarde entsteht, gibt es noch nicht. Die von der Stadt als „Mega-Rutsche“ bezeichnete Konstruktion soll schon von weitem zu sehen sein, erfuhr RUHR24.

Dortmund bekommt höchste Rutsche: XXL-Turm entsteht

„Die Rutsche ist etwa sieben Meter hoch und ist damit die höchste Rutsche, die auf einem städtischen Spielplatz in einem Wohngebiet angeboten wird“, bestätigt ein Sprecher der Stadt Dortmund gegenüber RUHR24. Der rote Förderturm, an dem die Rutsche befestigt ist, soll sogar knapp über zehn Meter messen.

Der XXL-Turm ist das Herzstück der drei Spielplätze in Huckarde, die derzeit für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 entstehen. In diesem Zusammenhang bekommt Dortmund auch ein neues, großes Wahrzeichen – die „Wolke“. Derzeit baut die Stadt Dortmund dort die Spielplätze „Mailoh“, „Varziner Straße“ und „In der Mulde“ nach den Wünschen der Kinder um.

Dortmund baut „Spielplatzachse“ wegen großer Weltausstellung: XXL-Rutsche entsteht

Die drei Spielplätze sind miteinander verbunden. Zwei Millionen Euro investiert die Stadt Dortmund in die Spielachse nahe der ehemaligen Kokerei Hansa – davon kommen 70 Prozent von Land und Bund. Der Look der Spielplätze soll an die Bergbauvergangenheit Dortmunds erinnern. So sind die Umrandungen der Spielgeräte „schwarz wie Kohle“, wie es von der Stadt heißt.

+ Die höchste Rutsche Dortmunds auf einem städtischen Spielplatz entsteht derzeit in Huckarde. © Leonardo Hering/Stadt Dortmund

Der erste Spielplatz, jener an der Straße „In der Mulde, ist bereits fertig, muss aber noch freigegeben werden. An der Varziner Straße liefen die Arbeiten laut Stadt „auf Hochtouren“. Dort steht auch bereits der XXL-Turm, der drei Ebenen hat. Alle drei sind durch Netze gesichert. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Neue Spielplätze für Dortmund: XXL-Turm mit Mega-Rutsche kommt

Neben dem Rutschen-Turm werden an der Varziner Straße auch ein Fußball- und ein Basketballfeld gebaut. Das sei der Wunsch der Kinder gewesen, die die Stadt im Vorfeld befragt hatte. Die Kleinen unter ihnen hatten sich einen Wasserspielplatz gewünscht – der am Standort „Mailoh“ gebaut wird, dem dritten Spielplatz der „Spielachse“.

Sobald der Spielplatz an der Varziner Straße fertig ist, wird jener am „Mailoh“ angegangen. Ende 2023 sollen alle drei Spielplätze eröffnet werden, kündigt die Stadt Dortmund an.

Rubriklistenbild: © Hans Blossey/Imago; Leonardo Hering/Stadt Dortmund; Collage: RUHR24