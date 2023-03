Sperrmüll-Chaos in Dortmund: Auch Hörder sind mit Regeln überfordert

Termin verschoben

In Dortmund geht die kostenlose Sperrmüll-Sammlung weiter. Nach erneutem Chaos in Hörde, hofft die EDG am 18. März auf Vernunft.

Dortmund – Die kostenlose Sperrmüllaktion der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) sorgt weiter für Gesprächsstoff in Dortmund. Nachdem es im vergangenen Jahr bereits Chaos mit der Müllabholung etwa in der Dortmunder Nordstadt gegeben hatte, setzen sich die Probleme nun fort. In Hörde mussten die Abfallbetriebe zuletzt hunderte Tonnen an Müll einsammeln – vieles gehörte gar nicht in den Sperrmüll, wie RUHR24 erfuhr.

Kostenlose Sperrmüll-Aktion in Dortmund geht weiter – Chaos auch in Hörde

Die kostenlose Dortmunder Sperrmüllsammlung ist und bleibt damit ein Sorgenkind. Auch im Klinik- und Unionviertel hatte es Ärger gegeben mit der Abholung des Abfalls. In Hörde (4. März) konnte die Sperrmüllsammlung nun nicht in der angesetzten Zeit von 10 Stunden abgeschlossen werden, wie die Stadt Dortmund mitteilt.

Denn die Anwohner hatten sehr viel Müll nach draußen gestellt – und längst nicht nur Sperrmüll. Auch Reifen, Textilien und Hausmüll stellten Anwohner in Dortmund-Hörde fälschlicherweise raus.

EDG holt 429 Tonnen Sperrmüll in Dortmund-Hörde ab – Müllwagen müssen mehrmals fahren

Insgesamt holte die EDG in Hörde 429 Tonnen Sperrmüll und andere Abfälle ab. Die Müllwagen auszuleeren, habe viel Zeit gekostet. Die Fahrzeuge hätten alle etwa dreimal zum Ausleeren fahren müssen. Bis zum Dienstag (7. März) hatte sich die Abholung deshalb gezogen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Doch nicht nur die Müllmengen und die sonstigen Abfälle seien ein Problem gewesen. Viele Dortmunder hatten den Sperrmüll auch schlichtweg zu spät rausgestellt. Deshalb hätten die Müllwagen Umwege fahren müssen. Die EDG betont erneut, dass der Müll bis 7 Uhr morgens am Abholtag vor dem Haus stehen muss.

Nächste Sperrmüllaktion in Dortmund am 18. März – unter anderem in Wellinghofen und Hombruch

Die kostenlose Sperrmüllaktion von der EDG und der Stadt Dortmund findet zum nächsten Mal am 18. März in unter anderem Wellinghofen und Wichlinghofen statt. Zunächst hatte man den 11. März angedacht. An diesem Tag streikt nun allerdings der öffentliche Dienst in Dortmund. Die EDG bittet deshalb darum, am 11. März keinen Sperrmüll rauszustellen.

Sperrmüll wird in diesen Stadtteilen von Dortmund am 18. März abgeholt:

Wellinghofen

Wichlinghofen

Menglinghausen

Persebeck

Kruckel

Schnee

Hombruch (Stadtbezirk)

Kostenlose Sperrmüll-Sammlung in Dortmund: Das gibt es zu beachten

Diese Dinge gibt es bei der kostenlosen Sperrmüllsammlung in Dortmund zu beachten:

Der Müll muss bis 7 Uhr rausgestellt sein – sonst bleibt er liegen

Der Müll muss ebenerdig auf einer öffentlichen Fläche liegen

Die Gegenstände müssen von Hand verladbar sein

Der Sperrmüll darf den Verkehr nicht gefährden

Der Müll sollte nicht durchwühlt werden – um die Abholung zu erleichtern

Wer den falschen Müll rausstellt oder zu spät dran ist, muss damit rechnen zur Kasse gebeten zu werden. Falscher Müll kann nämlich als illegale Ablagerung mit einem Bußgeld belegt werden. Auch wer den Abfall auf einem Privatgelände ablegt, muss damit rechnen, dass er aus Haftungsgründen liegen bleibt. Wer Müll nachträglich abholen lassen muss – zahlt auch.

