„Roter Halbkreis“: Dortmund erlebt beeindruckendes Himmelsspektakel

Ein Naturspektakel hat sich am Donnerstagmorgen (24. August) über Dortmund und dem Ruhrgebiet aufgetan. Nur rund 5 Minuten zeigte sich der „rote Bogen“.

Dortmund – Wow, was war das denn? Ein riesiger, roter Halbkreis hat bei Frühaufstehern am Donnerstagmorgen (24. August) in Dortmund und Teilen des restlichen Ruhrgebiets für Aufsehen gesorgt.

„Roter Regenbogen“: Himmelsspektakel zeigt sich über Dortmund und dem Ruhrgebiet

Gegen 6.30 Uhr hatte sich der Halbkreis in westlicher Blickrichtung aufgetan, war dann aber nur fünf Minuten zu sehen, berichten Augenzeugen gegenüber RUHR24.

Der Grund für den „roten Regenbogen“: In den frühen Morgenstunden war ein Regenband über Teile von NRW gezogen. Gleichzeitig strahlte die aufgehende Sonne ihr Licht aus Osten ins Regenband hinein.

„Roter Regenbogen“ tritt bei niedrigem Sonnenstand auf – wie heute in Dortmund

Zum Hintergrund: Wenn die Sonne besonders tief steht, wie im aktuellen Fall, erscheinen Regebögen rot und nicht wie gewohnt bunt. Der gleiche Effekt wie bei roten Sonnenunter- und -aufgängen ist dann zu beobachten. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Ein „roter Regenbogen“ tat sich am frühen Donnerstagmorgen (24. August) über Dortmund und weiteren Teilen des Ruhrgebiets auf. © Markus Wüllner/News4-Videoline

Bei einem niedrigen Sonnenstand muss das Licht einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Das kurzwellige blaue Licht wird dabei stärker gestreut als das rote Licht. Der Regenbogen erscheint rot.

Auf „rotem Bogen“ folgt „blauer Mond“ über NRW

Nicht rot, sondern blau dagegen färbt sich der Mond über NRW in diesem Monat. Bereits am 1. August war der sogenannte „Blue Moon“ über unseren Köpfen zu sehen. Am 31. August gegen 3.36 Uhr soll er ein weiteres Mal in seiner vollen Pracht zu sehen sein.

Rubriklistenbild: © Markus Wüllner/News4-Videoline