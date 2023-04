Große Verkehrsachse in Dortmund wird in den Ferien wochenlang gesperrt

Vollsperrung

Autofahrer in Dortmund müssen sich auf eine wochenlange Großbaustelle einstellen. 4,5 Kilometer Straße werden saniert.

Dortmund – Schlaglöcher und Risse in der Fahrbahn prägen die Brackeler Straße zwischen B236 und Asselner Straße (L556) in Dortmund. Die Straßen.NRW will diese knapp 4,5 Kilometer lange Strecke nun sanieren. RUHR24 weiß, was auf die Verkehrsteilnehmer zukommt.

Brackeler Straße in Dortmund wird zur Baustelle – Wochenlange Sperrung in den Ferien

Dortmunds Straßen werden wieder fit gemacht. Seit August 2022 wird die Provinzialstraße in Lütgendortmund saniert – die Verkehrsachse wird deswegen zur Einbahnstraße. Nun steht die nächste Mega-Baustelle im Stadtgebiet an. Im Nordosten Dortmunds wird die Brackeler Straße in den kommenden Sommerferien saniert.

Die Straßen.NRW informierte kürzlich Gewerbebetriebe, die von den Baumaßnahmen an der Straße unmittelbar betroffen sind. Erneuert werden die beiden oberen Fahrbahnschichten. Zunächst ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund an der Reihe – die Baustelle beginnt direkt am ersten Ferientag, also am 22. Juni.

In den Sommerferien ist die Brackeler Straße zunächst für rund drei Wochen in Richtung Dortmund-Innenstadt gesperrt. Deswegen sind in diesem Zeitraum nur die Zu- und Ausfahrten in Fahrtrichtung Unna befahrbar. Nach den drei Wochen wechselt die Baustelle auf die andere Seite – dann ist die Straße in Richtung Unna ebenfalls für knapp drei Wochen gesperrt.

Vollsperrung in den Sommerferien – Dortmund steht vor Großbaustelle

Während dieser Sperrung können Autofahrer nicht von der Brackeler Straße aus Richtung Dortmund-Innenstadt auf die B236 in Fahrtrichtung Lünen auffahren. Zudem wird die Zufahrt von der Rüschebrinkstraße auf die B236 in Richtung Schwerte mit einer Ampel geregelt.

Auch während dieser Baumaßnahmen spielt die Tragfähigkeit einer Brücke eine Rolle. Weil eine Brücke im Verlauf der Auffahrt von der Brackeler Straße in Richtung Unna auf die B236 in Richtung Schwerte nicht viele Fahrzeuge tragen kann, muss diese Auffahrt nach Abschluss der Arbeiten wieder gesperrt werden, teilt Straßen.NRW mit.

+ Die Brackeler Straße wird in Dortmund gesperrt. Obere Grafik zeigt die Sperrung in den ersten drei Wochen der Sommerferien, untere die letzten drei Wochen. © Straßen.NRW; Collage: RUHR24

Brücke in Dortmund gesperrt – Baustelle auf der Brackeler Straße dauert Wochen

Die Zu- und Ausfahrten des westlich der B236 gelegenen Gewerbegebiets Westfalenhütte sind von den Arbeiten nicht direkt betroffen. Straßen.NRW rechnet aber mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und möglichen Staus während der Maßnahmen in den Sommerferien in Dortmund. Am 4. August sollen nach derzeitigen Planungen die Baumaßnahmen beendet sein.

