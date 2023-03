Solebad Wischlingen nimmt für neues „Sportbad“ Mini-Eintrittspreis

Gute Nachrichten

Gäste des neuen Sportbads in Dortmund-Wischlingen können sich freuen. Dank eines Extratarifs wird nur ein Mini-Eintrittspreis fällig.

Dortmund – Das neue Sportbad im Revierpark in Wischlingen gehört zu den kontrovers diskutierten Themen in Dortmund-Dorstfeld. Hier hat nämlich das Westbad geschlossen. Mit der Neueröffnung des Sportbads in Wischlingen wird es ersetzt. Anwohner hatten befürchtet, dass der Eintritt zum neuen Bad teuer werden könnte. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten, wie RUHR24 erfuhr.

Solebad in Wischlingen ist um eine Attraktion reicher: Park in Dortmund lockt mit Mini-Preisen

Denn das Sportbad kann von Badegästen auch separat besucht werden. Oder in anderen Worten: „Nur für das Solebad ist eine Zusatzzahlung notwendig“, wie aus einer Mitteilung des Dortmunder Bades hervorgeht. Mit dem Eintritt, welcher über das Solebad erfolgt, haben Badegäste sonst Zutritt zu allen Wasserflächen, verspricht das Schwimmbad.

Für Erwachsene kostet die zweistündige Schwimmbad-Nutzung ohne Solebereich vier Euro. Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen 2,50 für zwei Stunden ohne Sole. Wer beides zusammen nutzen möchte, zahlt den normalen Badetarif für das Solebad Wischlingen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Für dieses neue Kombiangebot zahlen Badegäste für zwei Stunden 7,50 Euro. Für Kinder werden 6 Euro fällig. Wer den Tagestarif wählt, muss als Erwachsene 11 Euro zahlen. Kinder, Jugendliche und Studenten sind mit 7 Euro dabei. Feiertags und am Wochenende kostet der Kombitarif einen Euro mehr.

Eröffnung von neuem Sportbad in Dortmund: Wischlingen lockt mit „schwimmenden Attraktionen“

Das neue Sportbad in Dortmund eröffnet am Freitag (31. März) um 9 Uhr für Besucher. Auch Schulklassen und Vereine sollen von dem neuen Angebot profitieren. Am Eröffnungswochenende (Freitag bis Sonntag) gibt es besondere Highlights im Schwimmbad in Wischlingen „mit schwimmenden Attraktionen“.

Was genau das ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. Eine Sprecherin vom Revierpark in Wischlingen erklärt gegenüber RUHR24: „Die DLRG bringt etwas Ähnliches wie Hüpfburgen mit. Mehr wissen wir auch nicht“. Außerdem gibt es 10 Prozent Rabatt zur Eröffnung auf Tickets. Kinder bekommen ein Eis geschenkt.

+ Das Schwimmbad in Dortmund Wischlingen hat einen neuen Tarif. © Hans Blossey/ Imago

Der Revierpark in Dortmund-Wischlingen wird noch um eine weitere Attraktion reicher. Ein neuer Campingplatz für Dortmund eröffnet in direkter Nähe zu Schwimmbad und Eishalle.

