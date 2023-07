Das kostet die Stadt Dortmund das „Smart Rhino“-Debakel – bis jetzt

Facebook

Mit dem Aus für „Smart Rhino“ ist in Dortmund ein Milliarden-Projekt gescheitert. Die Stadt hat dafür bereits tief in die Kasse gegriffen.

Dortmund – Das neue Dortmunder Stadtviertel zwischen Hafen, Innenstadt und Dorstfeld wird so nicht gebaut werden. Das gaben die Stadt, das Land NRW und die FH Dortmund Anfang Juli in einem Nebensatz bekannt. Für die Stadtspitze in Dortmund ist das ein Debakel – auch mit finanziellen Auswirkungen, wie RUHR24 berichtet.

Milliarden-Projekt in Dortmund abgesagt: Absage vom Land NRW ist Aus für „Smart Rhino“

„Smart Rhino“ sollte auf dem Hoesch-Gelände im Dortmunder Unionviertel Wissenschaft, Technik und Wohnen vereinen. Der Investor, die Thelen-Gruppe aus Essen, hatte fast zwei Milliarden Euro für die Entwicklung der Fläche veranschlagt. 35.000 Menschen sollten auf rund 52 Hektar Land leben.

Anfang Juli wird nach jahrelanger Bedenkzeit klar: Dem Land NRW ist der Standort plötzlich „zu unwirtschaftlich“. Die Landesregierung sucht nun doch nach einer anderen Fläche in Dortmund, vielleicht am Hafen. Damit geriet das Mega-Projekt ins Wanken. Kurz darauf verschwinden alle Pläne dazu von der Seite des Investors, die Stadt Dortmund gab sich kleinlaut.

Stadt Dortmund hat für „Smart Rhino“-Dabakel bereits 273.000 Euro bezahlt

Die Zurückhaltung in der Sache ist kein Wunder. Denn seit 2019 hat die Stadt Dortmund bereits mächtig die Trommel für das Projekt „Smart Rhino“ gerührt. Es gab Gutachten, Umfragen und jede Menge Öffentlichkeitsarbeit.

Doch das hat seinen Preis. Auf Anfrage von RUHR24 hat die Stadt nun einen Teil der Kosten offengelegt, die zwischen 2020 und Juli 2023 in die Pläne des Stadtviertels geflossen sind. Insgesamt sind bislang rund 273.000 Euro eingeplant oder bereits ausgegeben worden, die sich wie folgt verteilen:

Bisherige Kosten der Stadt Dortmund für „Smart Rhino“ seit 2020:

Verkehrsgutachten: 55.015,00 Euro

55.015,00 Euro Machbarkeitsstudie Stadtbahn: 91.447,00 Euro

91.447,00 Euro Vorbereitende Untersuchungen: 126.000,00 Euro

126.000,00 Euro Sonstiges (Plakate, Flyer, Webseite): 495,10 Euro

Stadt Dortmund plante neue Stadtbahn-Haltestelle – und kaufte Grundstück

Das ist aber wohl nur ein Teil der Kosten, wie die Stadt Dortmund gegenüber RUHR24 schriftlich einräumt. In dem Betrag seien zwar bereits ausgegebene Mittel enthalten, „teilweise sind die Gutachten noch nicht abgeschlossen, also auch noch nicht insgesamt bezahlt“, teilt ein Sprecher mit.

+ Das „Smart Rhino“-Gelände in Dortmund sollte einen eigenen Stadtbahn-Halt bekommen. © Thelen Gruppe; Stadt Dortmund

Darüber hinaus habe die Stadt Dortmund bereits ein Grundstück erworben, um „Smart Rhino“ per Stadtbahn anbinden zu können. In der Machbarkeitsstudie von 2020 war von einer neuen Haltestelle („Smart Rhino Zentrum“) die Rede.

Der Kauf des Geländes war jedoch nicht öffentlich, die Kosten teilt die Stadt daher nicht mit. Um welche Fläche es sich handelt und was die Stadt nun damit anstellen will, ist bislang ebenfalls noch unklar.

Rubriklistenbild: © Thelen Gruppe; Stadt Dortmund