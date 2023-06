Dortmunder „Slang“ ist in Deutschland auf Platz 1

Facebook

Slang-Wörter sind feste Bestandteile der gesprochenen deutschen Sprache. Vor allem in Dortmund scheint die „Sondersprache“ beliebt zu sein.

Dortmund – „Bruder, was ist los?“„Digga, ich habe Schmerzen“. So oder so ähnlich klingt manch ein Dialog zwischen Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Der Gebrauch von Slang-Wörtern findet immer mehr Raum im deutschen Sprachgebrauch. Die Wörter sind so vielfältig, wie die deutsche Sprache selbst. Vor allem Dortmund ist dabei eine echte Slang-Hochburg, erfuhr RUHR24.

Slang in Dortmund – Jargon-Hochburgen finden sich in Nordrhein-Westfalen

Was ist überhaupt ein „Slang“? Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS) beschreibt den Slang als „nachlässige Umgangssprache“, die zu familiärer, lässiger und zu Neuerungen neigender Sprechweise tendiere. Bedeutet: Slang wird vor allem im Alltag in der Familie und unter Freunden gesprochen. Zudem finden immer wieder neue Wörter Platz in der „Sondersprache“. Als anderes, älteres Wort für „Slang“ könnte man auch „Jargon“ nutzen.

So viel zur Begrifflichkeit. Was für ein Slang wird in Deutschland gesprochen? Mit dieser Frage hat sich die Online-Lernplattform preply.com beschäftigt. Mehr als 1500 Deutsche aus neun Großstädten wurden laut Studie befragt, wie sie zu Slangwörtern stehen, wann sie diese benutzen und welche Begriffe sich überhaupt im Sprachgebrauch befinden.

Die deutsche Sprache ist zurzeit ein großes Thema in Deutschland und speziell in Nordrhein-Westfalen. Während anderswo übers Gendern debattiert wird, kommt auf 700.000 Schülern aus NRW ein anderes Unterrichtskonzept zu.

Der Grund: Immer mehr Schülerinnen und Schüler können schlecht lesen. Wie und ob der Gebrauch von Slangwörtern damit zusammenhängt ist unklar, da sich diese Begriffe fast ausschließlich in der gesprochenen Sprache wieder finden.

Dortmund als Slang-Hauptstadt: Was bedeutet „Digga“, „Bruder“ und „Alter“?

Vor allem Dortmund scheint eine echte Slang-Hochburg zu sein, wie die Daten von preply.com zeigen. In Dortmund und Köln werden von vier von fünf Personen Slang-Begriffe verwendet.

Warum gerade die beiden NRW-Städte den Slang-Gebrauch in Deutschland anführen, wird nicht genannt. Schlusslicht ist übrigens die Bundeshauptstadt Berlin.

Anscheinend greifen aber wohl viele Dortmunder Jugendliche die Wörter im Internet oder in den sozialen Medien auf. Diese Quelle wird laut preply.com als Nummer Eins Lernplattform für Slang gelistet. Dicht gefolgt vom Freundeskreis sowie Filmen oder Büchern. Die beliebtesten Wörter deutschlandweit sind dabei „Alter“, „Bruder“, „Geil“ oder „Digga“.

Mashallah nervt viele Deutsche – Dortmund ist Slang-Hochburg im Bundesgebiet

Beliebt ist dabei relativ. Laut der Studie empfinden 63 Prozent der befragten Deutschen Slang als lästig. Dabei nutzt der überwiegende Teil der Deutschen dennoch Slang-Begriffe im Alltag. „Digga“ und „Bruder“ führen die Liste der nervigsten Slangwörter an. 35 Prozent der Befragten können diese Begriffe anscheinend nicht mehr hören. Auch Begriffe wie „Geil“ oder „Mashallah“ finden sich auf der Liste wieder.

Viele Dortmunder nutzen sogenannte Slang-Begriffe in ihrem Sprachgebrauch.

Die Online-Lernplattform stuft den Gebrauch von Slang als „wichtigen Bestandteil von Sprachen“ ein, der dafür sorge, dass die Gesellschaft in Sachen Trends auf dem Laufenden bleibe.

