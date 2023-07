„Aachener“ eröffnet großes Outlet auf Dortmunder Westenhellweg

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Die Innenstadt von Dortmund bekommt an prominenter Stelle einen Neuzugang. Auf das Modehaus „Sinn“, das „Galeria Kaufhof“ beerbte, folgt ein Outlet.

Dortmund – „Sale“, „Rabatte“, „reduziert“ – diese Worte, die Shopping-Herzen höher schlagen lassen, wird man auf Dortmunds Westenhellweg künftig häufiger sehen. Nach einem „G-Star-Raw“-Outlet kündigt sich jetzt die nächste Rabatt-Schleuder an, erfuhr RUHR24.

Ehemaliges Kaufhof-Haus in Dortmund: „Aachener“ folgt auf „Sinn“

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, will in der ehemaligen Sinn-Filiale im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Haus die Modekette „Aachener“ ein Outlet eröffnen. Ende Juli 2023 wolle das Unternehmen dem Bericht nach Fahrräder und weitere Sportartikel zu Outlet-Konditionen anbieten.

Moment mal: „Aachener“? Der Name wird manchem Dortmunder bekannt vorkommen. Richtig, es handelt sich um ebenjene Kette, die sich zunächst als Nachfolgerin für das von einer Schließung bedrohte Karstadt ins Gespräch gebracht hatte. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Die Karstadt-Schließung wurde vorerst abgewendet.

Unternehmer aus Dortmund eröffnet „Aachener“-Outlet am Westenhellweg

Hinter „Aachener“ steckt der Dortmunder Unternehmer Friedrich-Wilhelm Göbel, der wiederum Geschäftsführer der neu gegründeten TEH Textilhandel GmbH mit Sitz am Heliosweg in Dortmund ist. Göbel war einst Geschäftsführer der Sinn GmbH, die nun das Feld am Westenhellweg räumt.

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten soll das „Aachener-Outlet“ nur für ein Jahr am Westenhellweg bleiben. Das Gebäude soll perspektivisch komplett umgestaltet werden. Daher der befristete Mietvertrag für das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Neben „Decathlon“ und „Sport Scheck“: „Aachener“ bietet Sport-Outlet

Das „Aachener-Outlet“ erweitert das Sport-Artikel-Angebot in Dortmunds Innenstadt. Ein paar Meter weiter verkauft „Decathlon“ bereits Discounter-Sportartikel – und am Hansaplatz Ecke Alter Markt sitzt „Sport Scheck“ in der ehemaligen Karstadt-Sports-Filiale.

Die Dortmunder City und vor allem der Westen- und Ostenhellweg befinden sich aktuell im Umbruch. Anfang 2023 hatte die Stadt für bekannte Geschäftsgebäude neue Pläne vorgestellt.

+ „Aachener“ feiert Ende Juli 2023 Neueröffnung auf dem Dortmunder Westenhellweg. Es folgt auf „Sinn“ und „Galeria Kaufhof“ © Anja Cord/Imago

Stadt Dortmund will jüngeres Publikum in die Innenstadt locken

Dabei liegt das Augenmerk auch auf jüngeren Besuchern. Sie sollen künftig vermehrt in die Stadt gelockt werden. Fokusgruppe: Studenten. Für sie sollen im ehemaligen Kaufhof-Gebäude sowie im C&A-Block Räume geschaffen werden. Auch ein Coworking-Space ist hier geplant.

Rubriklistenbild: © Florian Forth/RUHR24