Neuer RE34 fährt ab sofort ab Dortmund Hauptbahnhof

Fahrplanwechsel im VRR

Der VRR hat seinen Fahrplanwechsel vollzogen. Dortmund bekommt eine neue RE-Linie. Die soll auch bei der A45-Sperrung Abhilfe schaffen.

Dortmund – Der VRR hat seinen Fahrplan geändert. Seit Sonntag (11. Dezember 2022) gelten für einige Linien im Bahnverkehr zwischen Dortmund und Düsseldorf neue Zeiten. Zudem gibt es einige neue Linien. Vom Hauptbahnhof Dortmund führt beispielsweise ein neuer Zug in den Süden von NRW – dabei soll diese Linie auch Reisende aufgrund der A45-Sperrung entlasten, wie RUHR24 berichtet.

Dortmund Hauptbahnhof: Neue Linie des RE34 nach Siegen soll A45-Pendler entlasten

Es handelt sich nach Informationen des VRR (Verkehrsbund Rhein-Ruhr) um den neuen RE34, der ab sofort Dortmund und Siegen verbindet. Die Linie ist eine Zusammenarbeit des VRR mit dem NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe).

Der Zug braucht von Dortmund nach Siegen planmäßig rund zwei Stunden, verkehrt alle zwei Stunden und nimmt auf der Strecke elf Zwischenhalte mit:

Dortmund Hbf

Witten Hbf

Letmathe

Altena (Westfalen)

Werdohl

Plettenberg

Finnentrop

Lennestadt-Grevenbrück

Lennestadt-Altenhundem

Kirchhundem-Welschen Ennest

Kreuztal

Siegen-Weidenau

Siegen Hbf

Neue Zugverbindung zwischen Dortmund und Siegen: RE34 und IC34

Zusätzlich zum RE34 fährt zudem die Intercity-Line 34, die Pendler des öffentlichen Nahverkehrs zum Teil ohne Aufpreis nutzen können. Fahrgäste können auch von Siegen aus in Richtung Bochum oder Essen pendeln. Dazu müssen sie in Letmathe in den RE16 umsteigen – von dort aus geht es weiter nach Hagen, Wetter, Bochum, Wattenscheid und Essen.

Nach Angaben des VRR sei die Strecke Dortmund-Siegen auch aufgrund der Sperrung der A45 in NRW eingerichtet worden (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Die A45-Brücke bei Lüdenscheid wird erst 2023 gesprengt.

Neben Dortmund und Siegen profitieren auch Pendler im Rheinland von der Fahrplanumstellung. Zwischen Remscheid und Düsseldorf fährt der neue RE47. Dieser soll im 60-Minuten-Takt ab dem frühen Morgen bis kurz vor Mitternacht fahren und unter anderem Halte in Solingen und Hilden mitnehmen.

Fahrplanwechsel VRR: Nach 40 Jahren erreicht die Bahn wieder das mittlere Ruhrgebiet

Mit dem 11. Dezember hat sich auch in Herten etwas getan. Nach 40 Jahren hat die kleine Stadt im nördlichen Ruhrgebiet wieder einen Bahnhof. Mit der S9 kommen die Hertener nach Essen oder Recklinghausen.

Bald soll zudem Recklinghausen mit Bochum verbunden werden. Aktuell kommt man von Recklinghausen viel leichter und schneller nach Dortmund und Essen, als in die viel näher gelegene Stadt Bochum. Diese Änderung kommt allerdings erst mit dem Sommerfahrplanwechsel am 11. Juni 2023.

