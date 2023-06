Dortmund zieht Schwimmbad-Reißleine: „Alternativlos“, „einschneidend“

Facebook

Die Stadt Dortmund geht einen radikalen Schritt, der Auswirkung auf alle städtischen Schwimmbäder haben wird. Die Besucher sollen davon profitieren.

Dortmund – Die Stadt Dortmund hat in einer Mitteilung angekündigt, den Vertrag mit dem Betreiber der je vier städtischen Hallen- und Freibäder zu kündigen. Zum 1. Januar 2024 soll eine Nachfolgegesellschaft die Arbeit der Sportwelt GmbH übernehmen. Das entschied der Rat der Stadt Dortmund bereits am 11. Mai, in einer nicht-öffentlichen Sitzung.

Schwimmbad-Paukenschlag in Dortmund: Stadt kündigt Betreiber „Sportwelt GmbH“

Als Grund für den drastischen Schritt mitten in der Dortmunder Freibad-Saison nennt die Stadt „Mängel in der Betriebsführung“ und die „nicht fachgerechte Planung und Ausführung von Reparatur- und Sanierungsarbeiten.“ Mitte 2022 musste die Sportwelt zum Beispiel alle vier Hallenbäder für mehrere Tage schließen – wegen Personalmangels.

Um diese acht Schwimmbäder geht es:

Freibad Hardenberg

Freibad Froschloch

Freibad Wellinghofen

Freibad Volkspark

Hallenbad Hombruch

Hallenbad Lütgendortmund

Hallenbad Brackel

Hallenbad Mengede

Rückblick: Anfang 2022 hatte die Sportwelt Dortmund GmbH mit der Schließung der Dortmunder Schwimmbäder gedroht. Es war ein Streit entbrannt zwischen dem Badbetreiber und der Stadt, die der Sportwelt GmbH Zuschüsse zahlt.

Schwimmbad-Betreiber Sportwelt GmbH mit Vorwürfen gegen die Stadt Dortmund

Der Schwimmbad-Betreiber hatte behauptet, es fehle an Geld – und drohte mit der Schließung. In einer Pressemitteilung reagierte die Stadt erbost, warf der Sportwelt vor, „den mit der Stadt bestehenden Konflikt nun auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger auszutragen.“

Hintergrund waren offenbar ausgebliebene Zahlungen der Stadt Dortmund, die aber an Bedingungen geknüpft waren. Am Ende gab die Stadt nach, zahlte den zweiten Teil des Betriebskostenzuschusses 2021, um die Schwimmbäder am Laufen zu halten.

Stadt Dortmund bezeichnet Zusammenarbeit mit Schwimmbad-Betreiber Sportwelt als „erfolglos“

Zwei Jahre später folgt der Paukenschlag. Eine Zusammenarbeit mit der Sportwelt, so die Stadt, sei in den vergangenen Monaten erfolglos gewesen. „Daher bleibt uns nur noch die Entscheidung, den Vertrag mit Wirkung zum Jahresende zu kündigen“, erläutert Sportdezernentin Birgit Zoerner.“

Der Tragweite dieses Schritts scheint sich die Stadt klar zu sein: „Uns ist bewusst, dass es sich um eine einschneidende – allerdings alternativlose – Entscheidung handelt.“ Die Stadt stehe im Sinne aller Dortmunder und Dortmunderinnen sowohl für die Bäder als auch finanziell in der Verantwortung. „Diese nehmen wir wahr“, so Zoerner weiter. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Sportwelt befürchtet Insolvenz für Schwimmbad-Betreiber in Dortmund

Sportwelt-Geschäftsführer Jörg Husemann „bedauert diesen Schritt“, wie es einem Bericht der Ruhr Nachrichten heißt. Es drohe jetzt eine mögliche Insolvenz der Sportwelt, sollte die Stadt die aktuellen Preissteigerungen nicht durch weitere Zahlungen ausgleichen.

Jetzt wolle die Stadt „mit Hochdruck“ nach einem Nachfolgebetreiber Ausschau halten. Die rund 60 Mitarbeiter der Sportwelt sollen dort weiterbeschäftigt werden. Zur Debatte steht aktuell der Stadtsportbund (SSB). Für die Tausenden Dortmunder Schwimmer könnte sich die Lage um die Schwimmbäder damit stabilisieren, so denn Ruhe einkehrt.

