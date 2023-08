Stadt Dortmund reaktiviert altes Schul-Prozedere – Tausende Schüler betroffen

Facebook

Für Tausende künftiger Dortmunder Schülerinnen und Schüler kehrt ein altbewährtes Prozedere verstärkt zurück. Eltern erhalten dazu einen Brief.

Dortmund – Bevor Dortmunder Kinder in die Schule kommen, werden sie auf Herz und Nieren untersucht. Doch während Corona waren die sogenannten Schuleingangsuntersuchungen lückenhaft: Aufgrund von Personalproblemen konnten nicht alle angehenden Schülerinnen und Schüler untersucht werden. Das ändert sich jetzt wieder.

Dortmund verschickt Brief an Tausende Eltern: Altes Prozedere wird reaktiviert

Wie die Stadt Dortmund am Mittwoch (16. August) mitteilt, beginnt das Gesundheitsamt in dieser Woche, Briefe an alle Eltern künftiger Grundschüler zu versenden. Darin befindet sich auch eine Einladung zur Schuleingangsuntersuchung in das Gesundheitsamt am Hohen Wall.

Weil jetzt coronabedingte Sonderaufgaben weggefallen seien, es mehr Personal gäbe und Prozesse optimiert worden seien, sei das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund wieder zuversichtlich, alle Kinder untersuchen zu können.

Aber: Seit 2012 steigt in Dortmund die Zahl der zu untersuchenden Kinder. Ein Grund dafür ist auch der Zuzug und die Migration nach Dortmund. Die Stadt fokussiert sich bei den Untersuchungen deswegen vor allem auf Kinder, bei denen der Befund einer Störung wahrscheinlich ist. Das Ziel: „Kein förderbedürftiges Kind durch das Raster fallen zu lassen“, heißt es in einem Papier aus dem Dortmunder Schulausschuss.

Stadt Dortmund will alle Grundschulkinder einer Schuleingangsuntersuchung unterziehen

In den Schuleingangsuntersuchungen erkennt das Dortmunder Gesundheitsamt, ob künftige Schülerinnen und Schüler gesundheitliche Probleme haben, die sich auf die Leistung in der Schule auswirken könnten. Ist dem so, kann das Gesundheitsamt Hilfe anbieten. (Hier weitere NRW-News bei RUHR24 lesen)

5 bis 20 Prozent aller Neu-Grundschüler weisen laut Stadt Dortmund solche Beeinträchtigungen auf. Diese Störungen treten am häufigsten auf:

Seh- und Hörstörungen

Skelettveränderungen

Auffälligkeiten in der Entwicklung der Fein- und Grobmotorik,

Auffälligkeiten in der Entwicklung der Wahrnehmung,

Auffälligkeiten in der Entwicklung des Verhaltens,

Auffälligkeiten in der Entwicklung des Sprechens und der Sprache.

Alle Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2024/2025 in eine Dortmunder Grundschule kommen, erhalten nun einen Brief. Darin befindet sich ein Bogen, der freiwillig ausgefüllt und an das Gesundheitsamt zurückgesendet werden kann. Darin können Eltern wichtige Angaben zum Entwicklungsstand des Kindes machen.

+ Tausende zukünftige Dortmunder Grundschüler werden jetzt zur Schuleingangsuntersuchung eingeladen. © Malte Ossowski/Sven Simon/Imago

Stadt Dortmund bietet im Zweifel vorzeitigen Termin für die Schuleingangsuntersuchung

Wer den „Anamnesebogen“ lieber online ausfüllen möchte, kann das auf der Homepage der Stadt Dortmund tun. Auf dieser Basis entscheidet das Gesundheitsamt dann, welche Kinder besonders schnell Hilfe benötigen und einen vorzeitigen Termin für die Schuleingangsuntersuchung bekommen.

Die Untersuchung dauert normalerweise 30 bis 45 Minuten. Dabei befragt das Gesundheitsamt Eltern zum Entwicklungsstand des Kindes und sieht sich das gelbe Vorsorgeheft und den Impfpass an.

Gesundheitsamt der Stadt Dortmund prüft Gesundheitszustand der angehenden Grundschüler

Das Amt prüft zudem das Seh- und Hörvermögen und bestimmt die Größe und das Gewicht des Kindes. Wenn es notwendig ist, zum Beispiel bei fehlenden Vorsorgeuntersuchungen oder besonderen gesundheitlichen Fragestellungen, führt das Amt eine körperliche Untersuchung durch.

Übrigens: Auf künftige Grundschüler kommen künftig zwei Neuerungen zu: Zum einen will die NRW-Landesregierung in „Extra-Einheiten“ das Lesen stärken, zum Anderen kehrt das Land zur alten Unterrichtsausfall-Regelung zurück.

Die Bildungseinrichtungen müssen ihren Unterrichtsausfall wieder erfassen und dem NRW-Bildungsministerium melden. Diese Pflicht wurde wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt und wird im kommenden Schuljahr – also ab August 2023 – wieder greifen.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa