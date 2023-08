Mit dem Fahrrad zur Schule: Dortmunder Schülern winkt Belohnung

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Magnus Hoppe schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Magnus Hoppe schließen

In Dortmund startet zum zweiten Mal ein Wettbewerb. Dieser soll Schüler dazu bringen, vermehrt mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen.

Dortmund – Bereits im vergangenen Jahr wurden Schüler in Dortmund durch die Aktion „Bike-to-School“ dazu ermutigt, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Jetzt geht das Projekt in die nächste Runde. RUHR24 hat alles Wissenswerte zu dem Wettbewerb zusammengefasst.

Dortmunder Fahrrad-Wettbewerb: „Bike-to-School“

Der Fahrrad-Wettbewerb „Bike-to-School“ richtet sich, laut einer Pressemitteilung der Stadt, an alle Schüler ab der 5. Klasse in Dortmund. Seit dem 21. August können sich die Schüler über Dortmunds Fahrrad-App „Bike-Citizens“ anmelden und für ihre Schule Punkte sammeln.

Die Kampagne läuft noch bis zum 1. Oktober und lädt die Schüler dazu ein, in Teams von bis zu fünf Personen, gegen andere Schulen anzutreten. „Die App hält dabei fest, wie viele Fahrten insgesamt pro Team zur Schule zurückgelegt werden“ heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Dortmunder Schüler sollen mit dem Fahrrad zur Schule kommen: Spannung durch Live-Ranking

Von den Dortmunder Schülern gesammelte Punkte werden in ein Live-Ranking übertragen, das sowohl die Punkte jedes einzelnen Teams erfasst, als auch die der gesamten Schule (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

Hierdurch könne jede neue Radfahrt das Ranking ändern und soll so „Spannung und Dynamik in die Challenge“ bringen. Zu der kostenlosen Aktion „Bike-to-School“ sind auch die Lehrer der Schulen in Dortmund „herzlich eingeladen“.

Dortmunder Fahrrad-Challenge: Vorteile und Hintergrund der Aktion

In einer Mitteilung der Stadt Dortmund heißt es, dass man mit der Aktion die Gesundheit und Konzentration fördern möchte. Das Fahren an der frischen Luft solle einen positiven Effekt auf die Schüler haben und zusätzlich für weniger Stress sorgen. Außerdem könne das Gemeinschaftsgefühl in den einzelnen Gruppen und das der gesamten Schule gestärkt werden.

Im Vordergrund steht bei „Bike-to-School“ aber der Umweltschutz in Dortmund: Die Kampagne „ist Teil der umfassenden Mobilitätsstrategie der Stadt Dortmund“. Mit dieser möchte man die Fortbewegung in der Stadt „nachhaltiger und multimodaler“ machen.

+ Schüler aus Dortmund sollen durch „Bike-to-School“ dazu ermutigt werden, häufiger mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. © Michael Gstettenbauer/Imago

Dortmunder Schülern winkt Belohnung: Die drei besten Schulen erwartet ein Gewinn

Am Ende des Aktionszeitraums (1. Oktober) winkt den drei erfolgreichsten Schulen aus Dortmund eine Belohnung. Diese dürfen sich dann auf einen Besuch von einem Eiswagen freuen. Für die eigene Schule in die Pedale zu treten, kann sich also lohnen!

Rubriklistenbild: © Michael Gstettenbauer/Imago