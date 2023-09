30.000 Dortmunder Schüler betroffen: Änderung greift ab sofort

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

In Dortmund greift eine Änderung ab sofort. Viele Eltern und Schüler können sich einen Behördengang sparen.

Dortmund – Das Deutschlandticket hat die Ticketlandschaft in NRW verändert. Viele Abokunden von anderen, älteren Tarifen sind umgeschwenkt. Und auch für Schüler hat sich in diesem Zuge etwas geändert. Das im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr allseits bekannte Schülerabo „Schoko Ticket“ heißt jetzt „DeutschlandTicket Schule“. Und eine weitere praktische Neuerung gilt ab sofort, wie RUHR24 erfuhr.

Dortmunder Schüler profitieren von neuem Ticket und neuem Online-Verfahren

Denn das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler in NRW kann ab sofort auch online beantragt werden. Hierbei geht es vor allem um die von der Stadt Dortmund bezuschusste Variante des Tickets für Bus und Bahn. Bisher mussten Erziehungsberechtigte oder volljährige Schüler das Ticket vor Ort bei DSW21 erwerben.

Laut einer Mitteilung der Stadt Dortmund sei das neue Verfahren nicht nur für die Familien „komfortabel“. „Auch die Stadtverwaltung und DSW21 können dadurch erheblich effizienter arbeiten“, heißt es. Und wie funktioniert das neue Prozedere? Hierzu sind einige Schritte nötig:

Über das Portal dortmund.de/Schulticket ein Benutzerkonto anlegen

Eine neue Software berechnet den Schulweg (zu Fuß)

Antrag abschicken

Schule bestätigt, dass das Kind zu der Einrichtung gehört

Stadt prüft den Antrag (ob der Zuschuss genehmigt wird)

Stadt Dortmund setzt auf neues Online-Verfahren – „Schoko Ticket“ verschwindet

Läuft alles glatt, wird der Antrag in letzter Instanz an DSW21 weitergeleitet und das Deutschlandticket wird ausgestellt. Was machen Eltern, deren Kinder keinen Anspruch auf Zuschuss beim Ticket haben? Auf eigene Kosten kann die Monatskarte dennoch über das Portal gebucht werden. Sie kostet im Schuljahr 2023/24 in Dortmund 29 Euro (städtische Schulen). In Dortmund besitzen aktuell 30.000 Schüler das Abo.

+ In Dortmund profitieren Schüler und Eltern von einer neuen Ticket-Regelung. © Anja Cord/Imago

Gut zu wissen: Auf den Schul-Ipads befindet sich eine Ticket-App. „Sodass die Älteren direkt selbst den Antrag stellen können. Schon das allein macht den Zugang leichter und baut Hürden ab, die vorher vielleicht da waren. Das ist ein Gewinn“, meint Schuldezernentin Monika Nienaber-Willaredt (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Laut DSW21-Verkehrsvorstand Ulrich Jaeger wird das Verfahren so für alle Beteiligten leichter. „Papier-Anträge und unnötige Abstimmungsschritte zwischen den zuständigen Stellen fallen nun weg. Von dieser Digitalisierung profitieren alle unmittelbar“, meint er. Laut einer Mitteilung der Stadt Dortmund könnte es auch eine Grundlage für „E-Ticket-Lösungen“ sein.

Rubriklistenbild: © Anja Cord/Imago