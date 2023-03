Dortmunder Schauspielhaus vor dem Aus? Fraktion spricht Klartext

Gerüchte im Umlauf

Dem Schauspielhaus Dortmund ging es in den letzten Monaten nicht gut. Nun kursieren Gerüchte, dass das Theater geschlossen werden könnte.

Dortmund – Das Schauspielhaus in Dortmund hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. Corona hat mit seinen Lockdowns für Einbuße gesorgt. Doch auch nach der schweren Pandemiezeit wollten die Zuschauer nicht so recht wieder kommen. In der Spielzeit 2021/22 hatte das Theater die wenigsten Besucher in der Region. Nun bekennt sich eine Fraktion zum Schauspielhaus, wie RUHR24 erfuhr.

Aus für Schauspielhaus in Dortmund? Besucher blieben weg

Das Theater in Dortmund wurde 1904 gegründet und umfasst die sechs Sparten: Oper, Ballett, Philharmoniker, Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater sowie die Akademie für Theater und Digitalität. Mit den Zuschauern könnte es allerdings besser laufen.

Laut einem Bericht der Ruhr Nachrichten erzielte das Schauspielhaus Dortmund in der Spielzeit 2021/22 nur 27 Prozent Auslastung und steht damit in der Region am schlechtesten da. In anderen Theatern wie in Essen und Bochum läuft es deutlich besser. Nicht in die Karten spielen dürfte dem Schauspielhaus auch, dass die Tiefgarage „Konzerthaus“ in Dortmund aktuell geschlossen ist.

Kein Wunder also, dass laut SPD-Fraktion in Dortmund Gerüchte kursieren würden, dass Schauspielhaus könnte auf Dauer geschlossen werden. Dafür, dass es zumindest im Opernhaus besser laufen könnte, spricht auch, dass es an Tagen des Abendmarktes in Dortmund Rabatt gibt.

SPD-Fraktion bekennt sich zum Schauspielhaus Dortmund mit „klarer Absage“

Die SPD in Dortmund zeigt sich in einer Mitteilung allerdings irritiert über die angeblichen Gerüchte. Die Säle seien nach den letzten Auswirkungen durch Corona aktuell wieder gut gefüllt. Daher gibt die Fraktion ein „klares Bekenntnis zum Erhalt“ des Hauses. Zahlreiche Auszeichnungen würden für die Qualität des Hauses stehen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Die Fraktion sei fester Überzeugung, dass Dortmund ein abwechslungsreiches Kulturangebot verdient hat. „Deshalb wollen wir den Neubau der Jungen Bühne realisieren. Anschließend muss auch das Schauspiel saniert werden. Einem Entweder-oder-Szenario aus den Reihen anderer politischer Fraktionen im Rat erteilen wir damit eine klare Absage“, erklärt Dominik De Marco, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion.

Gerüchte über Schließung von Theater in Dortmund: Schauspielhaus weiß von nichts

Direkt neben dem Schauspielhaus soll ein Kinder- und Jugendtheater mit Oper entstehen. Die Planungen laufen seit Jahren. 2020 gewann das Architekturbüro JSWD aus Köln mit seinen Plänen für ein Edel-Gebäude in Dortmund. Seitdem geht es um die Umsetzung.

Das Schauspielhaus selbst weiß übrigens nichts von Gerüchten zu einer Schließung. Auf Anfrage von RUHR24 erklärt eine Pressesprecherin: „Pläne zu einer Abwicklung des Schauspiels Dortmund sind uns nicht bekannt. Unsere Besucherzahlen sind in dieser Spielzeit im Vergleich zur letzten gestiegen“.

