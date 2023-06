Rossmann eröffnet große Filiale in Dortmund

Facebook

Autor Charleen Deffner

Von Charleen Deffner

Dortmund bekommt eine weitere Rossmann-Filiale. Die Neueröffnung bringt eine besondere Kunden-Aktion mit sich.

Dortmund – Neueröffnungen kommen in Dortmund gerade recht. Vor allem aufgrund der zunehmenden Filialschließungen am Westenhellweg. Nun zieht ein neuer Rossmann in einen Dortmunder Stadtteil. Neben der Größe des neuen Ladens können sich Kunden auf Rabatte gefasst machen, wie RUHR24 erfuhr.

Neue Rossmann-Filiale eröffnet in Dortmund-Husen – die Ladengröße hebt sich ab

Der neue Rossmann in Dortmund-Husen hat so einiges zu bieten, das es längst nicht in jeder Filiale gibt. Das Sortiment wird vermutlich dem gängigen Angebot entsprechen. Doch die Größe des Geschäfts lässt aufhorchen: Sie liegt mit 700 Quadratmetern nämlich deutlich über der durchschnittlichen Verkaufsfläche von Rossmann (mehr News aus Dortmund auf RUHR24).

Im Durchschnitt liegt die Größe einer Rossmann-Filiale bei rund 600 Quadratmetern. Die größere Fläche bietet zumindest die Möglichkeit für zusätzliche Bezahlmöglichkeiten.

Neueröffnung großer Rossmann-Filiale in Dortmund – zusätzliche Bezahlmöglichkeit im Drogeriemarkt

Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es in dem neuen Drogeriemarkt auch Selbstbedienungskassen (SB-Kassen). Kunden können sich also entscheiden, ob sie ihren Einkauf an einer herkömmlichen Kasse bezahlen oder die Artikel selbst scannen. Auch in der Thier-Galerie in Dortmund eröffnen drei neue Geschäfte.

Die neue Rossmann-Filiale zieht allerdings in den nordöstlichen Dortmunder Stadtbezirk Husen. Im Zuge der Neueröffnung am Montag (5. Juni) können sich Kunden an der Husener Straße übrigens auf eine Rabatt-Aktion freuen.

+ Selbstbezahl-Kassen in einer Rossmann-Filiale. © Rossmann

Neueröffnung von Rossmann-Filiale in Dortmund mit Rabattaktion für Kunden

Das Unternehmen wirbt mit einer Vergünstigung von zehn Prozent. Dieser Rabatt gilt ab der Eröffnung am Montag (5. Juni) bis einschließlich zum Freitag (9. Juni) für alle Artikel.

Zu weiteren Aktionen am Eröffnungstag hat sich das Unternehmen auf Anfrage von RUHR24 bislang noch nicht geäußert.

Rubriklistenbild: © Rossmann