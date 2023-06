Drogerie in der Dortmunder Innenstadt feiert jetzt Neueröffnung

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Die Dortmunder Innenstadt bekommt im Juni Zuwachs. Eine Drogerie eröffnet an einem alten Standort neu.

Dortmund – Es gibt Läden, die werden nur von bestimmten Personen aufgesucht, wie etwa Luxus-Boutiquen. Und es gibt Geschäfte, da landet jeder früher oder später einmal. Die Drogerie Rossmann dürfte wohl zu letzteren gehören. An der Saarlandstraße mussten Anwohner für einige Zeit auf Rossmann verzichten. Nun feiert die Drogerie-Kette in Dortmund Neueröffnung, wie RUHR24 erfuhr.

Rossmann feiert Neueröffnung in der Dortmunder Innenstadt

Genau genommen befindet sich das beliebte Geschäft an der Saarlandstraße 73 bis 75 in der Dortmunder Innenstadt. Rossmann selbst gibt online an, dass der Standort aktuell geschlossen ist und am 5. Juni wiedereröffnet (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ Rossmann feiert in der Dortmunder Innenstadt im Juni eine Neueröffnung. © blickwinkel/ Wirestock/ Imago/ Collage: RUHR24

Bis dahin haben Kunden die Chance, auf andere Rossmann-Filialen in der Dortmunder Innenstadt auszuweichen. Weitere Standorte der Drogerie befinden sich zum Beispiel am Westenhellweg, am Königswall und an der Rheinischen Straße.

In Dortmund Husen eröffnet außerdem eine komplett neue Rossmann-Filiale. Das Geschäft hat mit 700 Quadratmetern deutlich Übergröße. Kunden dürfen sich also über ein üppiges Sortiment freuen.

Rossmann Rossmann gehört zu den beliebtesten Drogerien in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1972 in Hannover von Gründer und Namensgeber Dirk Roßmann gegründet. Noch heute befindet sich der Hauptsitz der europaweit vertreibenden Kette in Deutschland – in Burgwedel bei Hannover.

Rubriklistenbild: © blickwinkel/ Wirestock/ Imago/ Collage: RUHR24