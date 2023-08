Nordsee-Urlaub in Dortmund: Einzigartiges Sylt-Restaurant eröffnet

Facebook

Eine prominente Immobilie in Dortmund feiert den Einzug eines neuen Lokals. Das Restaurant verspricht Nordsee-Gefühle und trumpft mit seiner Einzigartigkeit auf.

Dortmund – In unmittelbarer Nähe zum Haus Rodenberg in Dortmund-Aplerbeck eröffnet schon bald ein neues Sylt-Restaurant, wie die Ruhr Nachrichten zuerst berichteten. Ein Lokal dieser Art ist in der Umgebung einzigartig und lässt die Gäste glauben, dass sie sich an der Nordsee befinden. Was es noch über den Neuankömmling im Ruhrgebiet zu wissen gibt, hat RUHR24 zusammengefasst.

Direkt am Haus Rodenberg in Dortmund-Aplerbeck: Hier entsteht das neue Sylt-Restaurant

Nach dem Aus für das markante Schlosscafé Rodenberg zum Jahreswechsel 2022/23 wurde mit der Bergmann Brauerei ein Nachfolger für den dazugehörigen Biergarten gefunden. Nun zieht in das alte Wirtschaftsgebäude des historischen Dortmunder Wasserschlosses Haus Rodenberg ein Sylt-Restaurant ein, wie die Ruhr Nachrichten bekannt gaben.

Das alte Fachwerkhaus neben dem Bruchsteingebäude am ehemaligen Adelssitz Rodenberg, wurde in den vergangenen Jahren restauriert und ist nun bereit dafür ein neues Lokal zu beherbergen. Unter dem Namen „rodenberg 1770“ werden hier schon bald Fischgerichte, Eis aus der hauseigenen Manufaktur und Café und Kuchen angeboten.

Neueröffnung in Dortmund: Das macht das neue Sylt-Restaurant einzigartig

Mittlerweile ist eine Internetseite des neuen Lokals in Dortmund-Aplerbeck online, auf der sowohl das Konzept als auch erste Eindrücke des Restaurants einzusehen sind. Mit drei „G‘s“ will der Laden auftrumpfen: „Geangeltes. Gebackenes. Geeistes.“ Die Speisen sollen allesamt haus- und handgemacht sein.

Laut den Ruhr Nachrichten ist für jedes Portemonnaie etwas dabei und wer es besonders extravagant mag, der kann sich mit fangfrischem Fisch „in friesischer Tradition“ verwöhnen lassen. Eine „Sylter Begleitung“, die sich durch „Schalen- und Krustentiere, Chablis und Champagner“ auszeichnet, gibt es wahlweise dazu.

Neues Sylt-Restaurant in Dortmund: So sieht das Rodenberg 1770 aus

Die „1770“ im Namen des neuen Sylt-Restaurants in Dortmund bezieht sich auf das Baujahr der ehemaligen Remise des Hauses Rodenberg. Auf der Homepage bewirbt das Restaurant die Lage mit den Worten „idyllisch grün und frequenzstark urban zugleich“ (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

+ Der lichtdurchflutete „Wintergarten mit Traumblick“ des neuen Sylt-Restaurants in Dortmund-Aplerbeck bietet Platz für zahlreiche Gäste und besticht durch ein besonderes Ambiente. © rodenberg1770

Nach eigenen Angaben soll das „rodenberg 1770“ Platz für 160 Gäste bieten. Die zahlreichen Sitzgelegenheiten befinden sich auf der Terrasse, im Wintergarten, in Innenräumen auf zwei luftigen Etagen, an der Bar und im separaten Bankett/Veranstaltungsraum.

Neueröffnung in Dortmund: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Gäste Platz nehmen

Der geplante Eröffnungstermin für das neue Sylt-Restaurant in Dortmund ist laut Informationen der Zeitung der 1. November 2023. Reservierungen für das Lokal mit Nordsee-Flair, welches gerade noch nach Mitarbeitern sucht, sollen ab dem 1. Oktober möglich sein.

Rubriklistenbild: © imagebroker/Imago & Future Image/Imago