Neun „Fahrrad-Autobahnen“ für Dortmund: Rat steht vor Entscheidung

Am Donnerstag (11. Mai) tagt der Rat der Stadt Dortmund. Die Dortmunder können eine wichtige Verkehrsentscheidung live via Stream mitverfolgen.

Dortmund – Am 11. Mai lädt die Stadt Dortmund die Bürger dazu ein, sich die Ratssitzung um 15 Uhr anzuschauen. Es geht um ein wichtiges Verkehrsthema, wie RUHR24 weiß. Die Politik will über insgesamt neun Fahrradwege entscheiden, die von den Außenbezirken in die City verlaufen und vom Autoverkehr weitestgehend ungestört sein sollen.

Dortmunder können wichtige Verkehrsentscheidung bei Youtube live verfolgen

Ungestört vom Autoverkehr in Dortmund? Ist das in der Ruhrgebietsmetropole und der neuntgrößten Stadt Deutschlands überhaupt möglich? Die Antwort: Jein. Einerseits wolle man die Routen überwiegend als rote Fahrradwege führen. So sind sie sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer eindeutig sichtbar – das erhöht das Bewusstsein für die Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern.

Auf der anderen Seite ist es für die Dortmunder Mobilitätsplaner eine Herausforderung, für Radler komplett abgeschottete Wege zu finden. So gibt es zahlreiche Passagen, die „überwiegend auf Nebenstraßen und durch Tempo-30-Zonen“ führen (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Insgesamt soll die Dortmunder Politik am Donnerstag (11. Mai) über neun Radrouten entscheiden, die sternförmig über das gesamte Gebiet der Stadt Dortmund verlaufen.

+ In den Süden von Dortmund geht es über die „Veloroute 7“ – und zwar nach Dortmund-Hombruch. © Stadt Dortmund

Wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Dortmund (ADFC) schreibt, habe man sich in einem Zeitraum von sechs Monaten mit den Radrouten beschäftigt. Es habe sowohl Austausch mit den Bezirksvertretungen der Stadtteile sowie mit den Mitgliedern des ADFC und der Lokalpolitik gegeben.

Dortmunder Rat tagt – Radrouten in die Innenstadt sind das Thema der Debatte

Das sind die Starts der Radrouten, über die der Rat der Stadt Dortmund am Donnerstag (11. Mai) entscheiden will:

Hombruch

Huckarde

Lütgendortmund

Mengede

Eving

Scharnhorst

Brackel

Aplerbeck

Hörde/Berghofen

Hörde/Wichlinghofen

Das Ziel ist jeweils die Innenstadt von Dortmund. Ab 15 Uhr können Interessierte die Ratssitzung live auf dem Youtube-Kanal der Stadt Dortmund verfolgen. Ziel soll es sein, so die Stadt Dortmund, die Diskussionen und Entscheidungen im Rat für die Öffentlichkeit sichtbarer zu machen und die Lokalpolitik transparenter.

Die Fahrradrouten von den Außenbezirken der Stadt in die City von Dortmund sollen nach eigenen Überzeugungen ein wichtiger Schritt sein in Richtung Mobilitätswende sein.

