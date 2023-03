Beliebter Dortmunder Radiomoderator ist tot

Radio 91.2

Einer der beliebtesten und bekanntesten Radiomoderatoren aus Dortmund ist tot: Dietrich Hellmann, Stimme von Radio 91.2, ist am 25. März gestorben.

Dortmund – „Es wird ein schöner Tag“ – es sind diese Worte, mit denen Radio-91.2-Moderator Dietrich Hellmann in Dortmund auf ewig in Erinnerung bleiben wird. Am Samstag (25. März) ist er nach Informationen von RUHR24 nach langer Krankheit verstorben. Hellmann wurde 61 Jahre alt.

Dortmunder Moderator Dietrich Hellmann von Radio 91.2 ist tot

Mit „Es wird ein schöner Tag“ verabschiedete sich Hellmann einst am Ende seiner Sendungen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Doch die beliebte Dortmunder Moderatoren-Stimme war bereits seit Jahren nicht mehr im Radio zu hören. Seine letzte Sendung für Radio 91.2 moderierte Dietrich Hellmann an Weihnachten 2021.

30 Jahre arbeitete Hellmann für den Dortmunder Radio-Sender, war in den 80ern und 90ern aber auch außerhalb der Westfalenmetropole tätig – unter anderem bei Radio RPR in Koblenz oder Radio Gong in Nürnberg.

Dietrich Hellmann von Radio 91.2 in Dortmund nach Krankheit verstorben

Später verschlug es Hellmann auch zu Radio NRW, RTL und dem WDR. Neben seiner Moderatorentätigkeit war Dietrich Hellmann als Sprecher für Werbeclips, Dokus oder Hörspiele tätig. Doch seine akademische Ausbildung machte Hellmann in einem ganz anderen Gebiet: Von 1985 bis 1989 studierte der Radio-Moderator Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Köln.

In den Sozialen Netzwerken sorgt der Tod Hellmanns für große Anteilnahme. „Hab ihn jahrelang morgens gehört und er hat wirklich positive Energie gegeben, auch mit seinem TIF (toll, ist Freitag)„, erinnert sich eine Zuhörerin. Ein anderer Zuhörer trauert: „Nicht nur mir, sondern ganz Dortmund hast Du jahrelang mit Deiner Stimme einen schönen Morgen bereitet. Egal ob beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit. Du warst immer mit Deiner prägnanten Stimme da.“

Radio 91.2 trauert um Dortmunder Moderator Dietrich Hellmann

Radio 91.2. schreibt auf seinem Facebook-Account „Wir sind unendlich traurig. Du fehlst“. Anlässlich des Todes Hellmanns färbte der Radiosender sein Emblem auf dem Social-Media-Kanal in schwarz-weiß. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

