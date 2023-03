Deutlich mehr Dortmunder Kinder werden bei Verkehrsunfällen verletzt

Unfallstatistik

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Schneider schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tobias Schneider schließen

Auf Dortmunds Straßen passieren wieder vermehrt Unfälle. Eine Entwicklung bereitet der Polizei besonders Sorgen.

Dortmund – Dortmunds Straßen sind wieder unsicherer geworden. Laut der aktuellen Unfallstatistik der Dortmunder Polizei hat es im Jahr 2022 wieder mehr Verkehrsunfälle in der Stadt gegeben. Alarmierend: Auf den Straßen der Ruhrgebietsmetropole sind im vergangenen Jahr wieder mehr Kinder verunglückt, berichtet RUHR24.

Verkehrsunfallstatistik für Dortmund 2022 – Mehr Unfälle, weniger Tote

Die Dortmunder Beamten zählten im vergangenen Jahr 25.315 Verkehrsunfälle in Dortmund und Lünen. Lünen fällt in den Zuständigkeitsbereich der Dortmunder Polizei. Im Jahr 2021 waren es „nur“ 23.534 Unfälle.

Die Zahlen lassen sich teilweise auch auf die Corona-Pandemie zurückführen. In den Zeiten der Pandemie waren aufgrund von beschränkenden Maßnahmen und Homeoffice deutlich weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Aktuell nimmt das Verkehrsgeschehen wieder leicht zu. Dennoch sind die Unfallzahlen in Dortmund und Lünen noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019. Damals landeten 29.011 Verkehrsunfälle in der Statistik.

Sorge bereitet den Beamten jedoch der starke Anstieg von Unfällen mit „aktiver Beteiligung von Kindern“, wie es im Bericht heißt. In Dortmund sind 122 Jungen und Mädchen im vergangenen Jahr in Unfälle verwickelt und teilweise auch verletzt worden. Im Jahr zuvor waren es noch 99 Kinder im Dortmunder Stadtgebiet.

Mehr Kinder in Verkehrsunfälle in Dortmund verwickelt – Polizei spricht Mahnung aus

Mahnende Worte richtet Ralf Ziegler, Leiter der Direktion Verkehr bei der Polizei Dortmund, an die Eltern und andere Verkehrsteilnehmer. „Kinder haben keine Airbags, keine Assistenzsysteme und keine schützenden Karosserien. Wir alle müssen uns deshalb ins Bewusstsein rufen, dass sie zu den Schwächsten im Straßenverkehr gehören und bei einem Unfall besonders gefährdet sind.“

Beispiele für Verkehrsunfälle in Dortmund, an denen Kinder beteiligt waren:

Am 28. April 2022 wurde eine 10-Jährige von einem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt, als sie dabei war, an einer Ampel die Fahrbahn zu überqueren.

Am 5. August rannte ein 3-jähriger Junge in Dortmund-Mitte zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Dreijährige verletzte sich schwer.

Am 1. September kam es auf der Kreuzung Flemerskamp/Wicker Heck zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein achtjähriges Kind plötzlich die Fahrbahn betrat und von einem Fahrzeug erfasst und hierbei schwer verletzt wurde.

Betrunkener Autofahrer erfasst in Dortmund Mutter und Kind – Weniger Verkehrstote in der Stadt

Erst kürzlich rammte ein betrunkener Autofahrer eine Mutter mit ihrem sechs Wochen alten Säugling in Dortmund-Huckarde. Das Kind war im Kinderwagen und wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Mutter leicht.

+ In Dortmund hat ein Auto eine Mutter mit Kinderwagen erfasst. © Mauermann/news4 Video-Line

Halbwegs erfreuliche Nachrichten gibt es allerdings auch: Im vergangenen Jahr gab es weniger Verkehrstote auf Dortmunds Straßen zu beklagen. Im Stadtgebiet sind vier Menschen 2022 bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Die niedrigste Zahl der letzten Jahrzehnte.

Rubriklistenbild: © Markus Wüllner/News4Videoline