Nach plötzlichem Tod: Dortmunder Mega-Projekt auf Phoenix West geplatzt

Dortmund verliert das nächste vielversprechende Bauprojekt. Aus der „World of Walas“ am Hochofen auf Phoenix West wird jetzt doch nichts. Was nun?

Dortmund – Innerhalb von nur wenigen Tagen sind in Dortmund gleich zwei vielversprechende Bauprojekte geplatzt: Nach dem bekanntgewordenen Aus für das Hochhaus am Platz von Rostow gab die Stadt nun bekannt, dass auch aus der „World of Walas“ auf Phoenix West nichts werde. RUHR24 erklärt, was das für den ehemaligen Hochofen bedeutet.

„World of Walas“ ist auf Phoenix West in Dortmund geplatzt

Ein kanadisch-niederländisches Stadt- und Projektentwicklungsunternehmen hatte 2018 angekündigt, in den Standort investieren zu wollen. Technologie, Dienstleistung, Freizeit und Kultur sollten in der „World of Walas“ in Einklang gebracht werden. Die ehemalige Industriestätte sollte neue Heimat für innovative Firmen werden. Gleichzeitig sollte der Hochofen neu inszeniert werden.

Nun kündigte die Stadt Dortmund an, das Areal wieder von der „Walas Europe B.V.“ zurückkaufen zu wollen. Dazu müsse nur noch der Rat der Stadt zustimmen sowie der vorherige Eigentümer des Geländes, NRW Urban.

Tod von „Walas“-Chef von Straaten ein Grund für Aus auf Dortmunder Phoenix-West-Gelände

Als Grund für diesen Schritt gibt die Stadt Dortmund „eine Reihe von Entwicklungshemmnissen“ an. Entscheidend sei aber der plötzliche Tod des „Walas“-Chefs Gerben van Straaten im April 2021 gewesen, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung.

Van Straaten sei für das Projekt „unersetzlich“ gewesen. „Mit ihm verlor das Unternehmen einen einzigartigen Impulsgeber, Entwicklungstreiber und Visionär“, so die Stadt.

+ So sollte der Hochofen auf Phoenix West eines Tages aussehen. Doch das Vorhaben ist geplatzt. © World of Walas

Die Stadt Dortmund wolle die Entwicklung rund um das Areal am Hochofen „weiter treiben“, um „möglichst zeitnah Interessenten und Wachstumsunternehmen auf Phoenix West notwendige Perspektiven bieten zu können“. Klar ist: Der Hochofen und die historischen Gebäude sollen erhalten bleiben, was auch immer auf Phoenix West passiert (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Technologie Zentrum Dortmund soll Phoenix-West-Areal auf die Sprünge helfen

Das „Technologie Zentrum Dortmund“ (TZDO), auch Betreiberin des Standorts an der TU Dortmund, soll sich jetzt um die Entwicklung des Areals kümmern. Zunächst wolle das TZDO eine Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen, um zu schauen, was auf dem Gelände möglich ist und was nicht.

+ Die Stadt Dortmund kauft den Hochofen auf Phoenix West wieder zurück. Das Projekt „World of Walas“ ist Schnee von gestern. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Es scheint, als wolle man in Dortmund in Sachen Phoenix West keine Schnellschüsse abgeben. Denn das Areal, so die Stadt, sei „einer der Zukunftsstandorte der Stadt Dortmund und hat als solcher eine enorme Leuchtturmwirkung mit überregionaler sowie internationaler Wahrnehmung.“ Daher gäbe es auch „hohe Qualitätsansprüche an die städtebauliche, architektonische Gestaltung des Standortes sowie an den Nutzungsmix.“

