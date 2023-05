Dortmunds OB Westphal: Phoenix See hat Menschenleben gerettet

Wichtige Funktion

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal spricht über die Funktion des Phoenix Sees. Dieser hat Menschenleben gerettet.

Dortmund – Der Phoenix See ist zur echten Perle Dortmunds geworden. Das Gewässer auf dem ehemaligen Gebiet des Stahlwerks Phoenix-Ost in Hörde lockt Touristen, Erholungssuchende und Immobilienbesitzer gleichermaßen an. Der See hat aber auch eine ganz wichtige Funktion, wie RUHR24 weiß.

Phoenix See in Dortmund als Lebensretter – Gewässer im Ruhrgebiet ist beliebt

Der beliebte Natur-Ort ist zur Top-Adresse in Dortmund geworden. Erst kürzlich feierte eine Luxus-Seniorenresidenz am Phoenix See eine exklusive Neueröffnung am Ufer und auch neue Restaurants siedeln sich in regelmäßigen Abständen am See an.

Stolz auf die blaue Perle im Stadtgebiet ist auch Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD). In der von der Stadt produzierten Video-Serie „#amtlich“ spricht das Stadtoberhaupt allerdings von einer ganz anderen Seite des Phoenix Sees. Das Gewässer sei zugleich auch das größte Regenrückhaltebecken der Stadt.

„Gerade beim großen Hochwasser im Sommer 2021 hat sich gezeigt, wie wichtig der Phoenix See für uns alle ist. Wer guten Hochwasserschutz leistet, kann damit Leben retten“, erklärt Westphal (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Ausflug zum Phoenix See – Hochwasser 2021 wirkte sich auf Dortmund aus

Die Bilder des Hochwassers im Sommer 2021 schlummern immer noch in vielen Köpfen der Menschen in Nordrhein-Westfalen (NRW). Im Juli 2021 sorgte ein schweres Unwetter für schnell ansteigende Flusspegel in NRW und Rheinland-Pfalz. Auch die Ruhr trat über die Ufer. Das Jahrhunderthochwasser kostete in beiden Bundesländern 189 Menschen das Leben.

Der Phoenix See habe damals großen Mengen an Regenwasser aufgenommen, berichtet Westphal. Die ganz große Katastrophe blieb für Dortmund aus – dank des Sees in Hörde. Wenn die Überlaufbecken der Emscher überfüllt sind, nimmt der Phoenix See weiteres Wasser auf und schützt somit Dortmund, berichtet Dr. Christian Falk von der Stadtentwässerung Dortmund in der damaligen Flutnacht gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Hochwasser 2021 in Dortmund: Phoenix See nahm große Wassermassen auf

Bis zu 70 Zentimeter sei das Niveau des Sees damals über dem Normalpegel gewesen. Auch für die Zukunft soll die „Blaue Perle“ weiteres Hochwasser aufnehmen, zugleich aber auch Touristen anlocken. Zurzeit sind am Phoenix See allerdings zwei Bereiche gesperrt – von den Steganlagen geht eine Gefahr aus.

