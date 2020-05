Riesenrad am Phoenix See und Kirmes im Westfalenpark sollen Schausteller aus der Corona-Krise helfen

Eine ungewöhnliche Idee

Die CDU in Dortmund hat mit einer ungewöhnlichen Idee einen Vorstoß gewagt, um den arg gebeutelten Schaustellern in der Coronavirus-Krise zu helfen.

Dortmund - Die Schutzverordnung, die aufgrund des Coronavirus seit Wochen gilt, legt große Teile des öffentlichen Lebens lahm. Inzwischen ist klar: Das bereits seit Wochen geltende Veranstaltungsverbot wird bis August fortgesetzt. Besonders für Schausteller hat das damit inbegriffene Verbot von Volksfesten* verheerende Folgen. Für Schausteller in Dortmund soll es aber bald eine Lösung geben, berichtet RUHR24.de*

Dortmund: Kirmes am Phoenix See

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund spricht von einer "dramatischen Situation für die Schausteller". In einem Gespräch mit dem Verein "Rote Erde" hätten Vertreter der Schausteller in Dortmund ihre Ängste und Sorgen dargelegt. Die scheinen so groß zu sein, dass die CDU nun eine ungewöhnliche Idee unterstützt, um den Schaustellern durch die Coronavirus-Krise zu helfen.

"Die Idee eines historischen Jahrmarktes im Westfalenpark erhält unsere Unterstützung", erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sascha Mader in einer Presseerklärung. Für die Schausteller in Dortmund böte das "die Möglichkeit in dieser schwierigen Situation ihre Fahrgeschäfte und Imbissbuden zu betreiben" - und so ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Riesenrad am Phoenix See in Dortmund

Doch der Fraktionsvorsitzende scheint sich für die Idee, in der Coronavirus*-Krise ein wenig Kirmes-Flair in die Ruhrgebiets-Stadt zu holen, richtiggehend zu begeistern. Denn ein weiterer Vorschlag steht im Raum: "Warum nicht auch am Phoenix See in Dortmund ein Riesenrad* aufstellen?"

+ Nostalgisch, so ein Kettenkarussel. Und genau das Richtige für einen historischen Jahrmarkt. © Rene Tillmann/dpa

Nicht nur die Schausteller, auch Menschen auf der Suche nach Freizeitvergnügen dürfte das in dieser - für die Meisten sehr schweren - Zeit erfreuen. So sieht das auch Sascha Mader. "Die Pandemie macht es schwer, Volksfeste und Ortsteilfeste durchzuführen. Deswegen ist es umso wichtiger, den Menschen auch durch die Kirmesattraktionen ein Stück Lebensfreude zurückzugeben."

So entwickeln die Schausteller nun auch gleich noch ein weiteres Konzept, um die Vergnügungslust der Menschen in Dortmund bedienen zu können. An den Westfalenhallen, im Bereich des Vorplatzes, könnte schon bald ein temporärer Freizeitpark entstehen. Die CDU will zügige baurechtliche Genehmigung jedenfalls unterstützen.

msp

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

