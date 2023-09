Beliebtes Restaurant am Dortmunder Phoenix See plötzlich dicht

Facebook

Frischer Fisch und Island-Flair - dafür sorgte bislang „Der Isländer“ am Phoenix See. Doch plötzlich sind die Schotten dicht. War es das etwa?

Dortmund – Vor ziemlich genau drei Jahren eröffnete das Restaurant „Der Isländer“ sein Ladenlokal am Phoenix See in Dortmund. Nach einem Spaziergang am Wasser konnten sich Besucher hier frische Fischgerichte oder den beliebten Backfisch holen. Doch ohne Ankündigung ist der Laden zu, der Schriftzug verschwunden. RUHR24 weiß, was da los ist.

Restaurant am Dortmunder Phoenix See plötzlich dicht: Zettel im Fenster sorgt für Verwirrung

Dunkle Fenster, verschlossene Türen und ein schwarz übermalter Schriftzug sorgen für fragende Gesichter vor dem Fischrestaurant „Der Isländer“. Ein Zettel im Fenster des Lokals am Dortmunder Phoenix See liefert auch nur wenig Informationen, wie die Ruhr Nachrichten berichten.

„Liebe Kunden, aufgrund von Umbauarbeiten und Renovierungsmaßnahmen geschlossen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis“. Wie lange die vermeintlichen Arbeiten dauern und wann der nächste Backfisch wieder über die Theke geht, bleibt offen. Zu Recht stellt sich wohl der ein oder andere die Frage, wie es mit dem Laden weitergeht und ob er überhaupt nochmal wiedereröffnen wird.

Konzept passte nicht an den Phoenix See: So geht es weiter mit dem Dortmunder Fischrestaurant

Trotz guter Bewertungen auf Google und stolzer 4,4 Sterne habe das Konzept von „Der Isländer“ einfach nicht an den Dortmunder Phoenix See gepasst. Zu wenig Parkplätze, zu wenig Laufkundschaft gab der Geschäftsführer und Manager, Magnus M. Hauksson gegenüber den Ruhr Nachrichten als Grund an.

+ Ein beliebtes Fischrestaurant am Phoenix See in Dortmund schließt, weil das Konzept nicht zum Standort passte. © Hans Blossey/Imago

Und das, obwohl sich der Phoenix See in den letzten 23 Jahren zum echten Besuchermagneten der Stadt entwickelt hat. Nun steht jedoch fest: Backfisch von „Der Isländer“ wird es hier in Zukunft nicht mehr geben, sagte Hauksson (mehr zu Freizeit in Dortmund bei RUHR24 lesen).

Beliebtes Fischrestaurant könnte an einem anderen Standort eröffnen: Auch Dortmund kommt infrage

Wer als Nachfolger in das Ladenlokal des einst so beliebten Fischrestaurants zieht, ist noch nicht klar. Zu erwarten ist aber, dass sich schnell jemanden finden wird. Denn Restaurant-Zuwachs gibt es an Dortmunds beliebtesten See regelmäßig. Erst Anfang des Jahres eröffnete eine Pizzeria direkt am Hafen und eine Luxusresidenz mit Sterneküche und Sky-Lounge.

Wer in Dortmund seine Gelüste nach frischen Fisch stillen möchte, muss in Zukunft aber nicht unbedingt weit fahren. Denn eine Neueröffnung von „Der Isländer“ in Dortmund und sogar im Stadtteil Hörde sei laut dem Geschäftsführer nicht ausgeschlossen.

Er sei lediglich auf der Suche nach einem „gastronomiefähigen Standort“ wo er „frischen isländischen und nachhaltigen Fisch (...) anbieten könne“, erklärte Hauksson gegenüber den Ruhr Nachrichten.

