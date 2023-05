Exklusive Neueröffnung am Dortmunder Phoenix See: Nur eine Gruppe profitiert vom Luxus

Besonderes Gebäude

Luxuriöses Leben am Phoenix See ist nichts Neues mehr. Eine ungewöhnliche Neueröffnung spricht jetzt aber eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen an.

Dortmund – In den vergangenen Monaten ist am Dortmunder Phoenix See ein beeindruckendes Gebäude entstanden. In dem neuen Hochhaus sollen reiche Menschen schon bald ihren Lebensabend verbringen. Die Seniorenresidenz Phoenix See wurde am vergangenen Mittwoch (26. April) offiziell eröffnet und bietet allerhöchsten Luxus für Rentner, berichtet RUHR24.de.

Neue Seniorenresidenz am Dortmunder Phoenix See eröffnet: Luxus pur für Rentner

Der Bau des Hochhauses am Phoenix See sollte bereits vor vier Jahren beginnen, für 2020 war die Fertigstellung geplant. Doch erst jetzt konnte die Seniorenresidenz eröffnet werden, wie T-Online berichtet. Dafür waren die Chefs der Betreiberfirma Orpea, der Geschäftsführer des Luxus-Altersheims, Jarek Belling, sowie Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) vor Ort.

Nach der Eröffnung wird es auch nicht mehr lange dauern, bis die ersten Rentner am Phoenix-See leben. Schon im Juni sollen die ersten Bewohner die Residenz im Dortmunder Luxusquartier beziehen. Stand jetzt seien bereits 30 Prozent der verfügbaren Arpartments vergriffen.

Seniorenresidenz am Dortmunder Phoenix See bietet verlässliche Pflege „nach höchsten Standards“

Neben den 99 Apartments bietet die Residenz am Phoenix See 80 Einzelzimmer. Dabei können sich die Senioren laut der Internetseite des Heims auch auf vollstationäre Pflege verlassen. Dabei erfolge „jede Therapie- und Pflegemaßnahme nach den höchsten Standards“, heißt es.

Doch nicht nur auf qualitative und sichere Pflege können sich die Bewohner der Residenz verlassen. Das Altersheim bietet puren Luxus. Von Fitnessraum, über Friseursalon bis hin zu einem Konzertsaal und einer Bibliothek – alles ist in dem Haus am Phoenix See vorhanden.

Neue Residenz am Dortmunder Phoenix See: Sternekoch kocht für Senioren und Gourmets

Zudem befindet sich in der obersten Etage des zwölfstöckigen Gebäudes ein Restaurant mit Skybar. In der Gastronomie kocht ein echter Sternekoch für die Senioren. Das Luxus-Restaurant steht aber auch allen anderen Feinschmeckern offen.

+ Die neue Luxus-Seniorenresidenz am Phoenix-See. © Orpea Group

Aber nicht nur das Essen in der Seniorenresidenz hat seinen Preis. Auch die Apartments und Zimmer scheinen eher für wohlhabende Rentner geeignet. Laut T-Online kosten die Wohneinheiten bis zu 6000 Euro pro Monat. (mehr News aus Dortmund auf RUHR24).

Die Zielgruppe des Altersheims wird auch bei einem Blick auf die Internetseite deutlich. „Hier finden anspruchsvolle Menschen ein neues Zuhause, die auf höchstem Niveau das Alter aktiv und selbstbestimmt gestalten möchten“, heißt es dort. Ab sofort soll die Luxus-Seniorenresidenz also ein besonderer Hingucker am Phoenix See in Dortmund sein.

Rubriklistenbild: © Jochen Tack/Imago