Dieses Foto vom Phoenix See könnte Dortmund zu Ruhm verhelfen

Dortmund wirbt aktuell mit einer Luftaufnahme des Phoenix Sees um die Gunst der Bürger. Das Foto zeigt den See, den Stadtkern Hördes und Phoenix West.

Dortmund – Er ist einer der meistbesuchten und meistfotografierten Orte Dortmunds: Der Phoenix See, das Top-Ausflugsziel der Stadt. Gleichzeitig ist es der Beweis dafür, wie der oft zitierte „Strukturwandel“ gelingen kann. Aus einem Stahlwerk wurde ein Wohn-, Arbeits- und Freizeitareal der Sonderklasse.

Dortmund will mit Foto vom Phoenix See abräumen

Die Stadt Dortmund möchte das deutschlandweit zeigen und wirbt deswegen um die Gunst der Bürger, erfuhr RUHR24. Sie sollen bei einer Abstimmung teilnehmen, bei der 150 Kommunen mitmachen. Jede Kommune will darin mit einem Foto punkten, das einen Ort zeigt, das mit Bundes- und Ländergeldern gefördert wurde.

Auch in den Phoenix See in Dortmund flossen Gelder von Bund und Land, genauer: von der Städtebauförderung. Ebenjene hat jetzt den Fotowettbewerb „Städtebauförderung wirkt – für die Zukunft in Stadt und Land“ gestartet.

Über 200 Millionen Euro flossen für Umbau des Phoenix Sees in Dortmund

Weit über 200 Millionen Euro flossen seinerzeit in die Errichtung des Phoenix Sees. Ein Großteil davon kam aus Fördergeldern.

Wird Dortmund mit dem Foto des Phoenix Sees Gewinner des Wettbewerbs, würde ein Videoteam die Stadt besuchen und den Erfolg der Städtebauförderung vor Ort dokumentieren. Das Projekt würde damit überregional bekannt werden und neuen Ruhm erlangen – so die Hoffnung der Stadt.

Dortmund misst sich bei Wettbewerb mit 150 anderen Städten – auch aus NRW

Abstimmen kann man auf der Homepage der Städtebauförderung. In NRW misst sich Dortmund unter anderem mit folgenden Projekten:

Wuppertal : Stadtteilzentrum Heckinghausen mit neugestaltetem Spielplatz Mohrenstraße

: Stadtteilzentrum Heckinghausen mit neugestaltetem Spielplatz Mohrenstraße Witten : Beteiligungsaktion zur Neugestaltung des Rathausplatzes

: Beteiligungsaktion zur Neugestaltung des Rathausplatzes Recklinghausen : Energetische und barrierefreie Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses

: Energetische und barrierefreie Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses Lüdinghausen : StadtLandschaft: Wasserspielplatz im Parc de Taverny

: StadtLandschaft: Wasserspielplatz im Parc de Taverny Brühl : Umgestaltung Janshof

: Umgestaltung Janshof Gelsenkirchen : Kultur und Miteinander auf dem Kauenhof Neue Zeche Westerholt

: Kultur und Miteinander auf dem Kauenhof Neue Zeche Westerholt Düren : Südeingang Holzbendenpark

: Südeingang Holzbendenpark Lüdenscheid : Altstadt-Festplatz im neuen Gewand

: Altstadt-Festplatz im neuen Gewand Würselen : Einladende Orte im Würselener Stadtgarten

: Einladende Orte im Würselener Stadtgarten Bottrop : Batenbrock feiert - Einweihung Volkspark

: Batenbrock feiert - Einweihung Volkspark Köln : Maßnahmenförderprogramme der Stadt Köln

: Maßnahmenförderprogramme der Stadt Köln Euskirchen: Lichtskulptur am Herz-Jesu-Vorplatz in Euskirchen

Das Foto, mit dem Dortmund an den Start geht, zeigt ein Drohnenfoto des Vermessungs- und Katasteramts der Stadt. Es wurde oberhalb des Phoenix Sees aufgenommen und zeigt neben der Promenade am Westufer auch den Ortskern von Dortmund-Hörde sowie Phoenix West samt ehemaligem Hochofen und Gasometer. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Der Phoenix See in Dortmund aus der Luft gesehen. Mit diesem Foto will die Stadt Dortmund bei einem Fotowettbewerb gewinnen. © Vermessungs- und Katasteramt Dortmund

Während auf Phoenix West einst Roheisen hergestellt wurde, ist dort heute ein Standort für Zukunftstechnologien entstanden. Zudem ist die Phoenixhalle (früher: Warsteiner-Music-Hall) ein Ort für große Events – wie aktuell Phoenix des Lumières.

Phoenix West und Phoenix Ost: Die wundersame Verwandlung Dortmunds

Auf Phoenix Ost, dem heutigen Areal des Phoenix Sees, wurde einst Stahl hergestellt (Lest hier: So sah der Phoenix See vor 23 Jahren aus). Heute ist der See ein Ort zum Flanieren, Wohnen und Arbeiten und Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Region.

Rubriklistenbild: © Vermessungs- und Katasteramt Dortmund