Italien-Fans aufgepasst: Neues Restaurant eröffnet in Dortmunds City

Eine Neueröffnung in Dortmund sorgt im Netz bereits vor dem Start für Furore. Wer gern im Kaiserviertel unterwegs ist, darf sich freuen.

Dortmund – Die Innenstadt von Dortmund mit ihren vielfältigen Ausgehvierteln musste zuletzt einige Rückschläge verkraften. Unter anderem hatte im Frühjahr die Schreibwarenkette „Pro Büro & Kopier GmbH“ mit Sitz am Hafen Insolvenz angemeldet. Doch es gibt auch immer wieder gute Neuigkeiten. Zuletzt hatten sich viele über ein neues Outlet am Westenhellweg gefreut. Jetzt soll es kulinarische Verstärkung geben, wie RUHR24 erfuhr.

Neuer Italiener eröffnet im Dortmunder Kaiserviertel – „Cucina Francescana Italiana“

Und im Vergleich zum Pop-Up-Biergarten an der Reinoldikirche soll das neue Lokal in Dortmund möglichst dauerhaft bestehen bleiben. Doch worauf können sich Fans der gepflegten Restaurant-Kultur denn freuen?

In der Facebook-Gruppe „Mein kulinarisches Dortmund“ kursiert ein Beitrag zu einem neuen Italiener im Kaiserviertel. Zu sehen ist eine Art Firmenlogo mit der Aufschrift „Cucina Francescana Italiana – Since 2023“. Das Lokal scheint also nicht nach Dortmund zu ziehen, sondern wird womöglich komplett neu ins Leben gerufen.

Restaurant-Besucher können sich über neues Lokal in Dortmund freuen

Zu sehen ist neben der Aufschrift eine Art Pizzabäcker. Im Hintergrund ist ein Ladenlokal zusehen. Ob es sich dabei wirklich um das neue Restaurant handelt? Bisher scheint nicht besonders viel über den neuen Italiener im Kaiserviertel bekannt zu sein (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ Dortmunder dürfen sich über einen neuen Italiener freuen. Wann er eröffnet, ist noch ungewiss. © Werner Otto/Imago/Bihlmayerfotografie/Imago/Collage:RUHR24

Auch in der Facebook-Gruppe heißt es nur: „Das hier habe ich über den neuen Italiener im Franziskaner gefunden. Im Netz leider noch nichts“ zu finden. Doch immerhin: Eine Adresse gibt es schon: In der Düsseldorfer Straße 21A im Dortmunder Kaiserviertel soll das Restaurant bald seine Türen öffnen. Wann es so weit sein wird, ist noch nicht klar und Interessierte aus Dortmund müssen abwarten.

In der Facebookgruppe wird allerdings vermutet, dass es sich um einen aufwendigeren Umbau handeln könnte. „Das Lokal muss total umgemodelt werden. Es ist ein Vereinslokal mit deutscher Anmutung. Bierlokal, war es immer und wird es immer sein. Der Thekenbereich in der Mitte sollte verlagert werden oder total entfernt“, heißt es etwa in einem Kommentar.

