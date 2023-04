Nach Parkgebühren-Erhöhung in Dortmund: Thier-Galerie plant Radikal-Maßnahme

Vorstoß für die Innenstadt

Die Stadt Dortmund hat jüngst eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen. Der Chef der Thier-Galerie fordert jetzt für die City eine Radikal-Maßnahme.

Dortmund – Ab dem 1. Juli kostet das Parken in Dortmunds Innenstadt außerhalb der Parkhäuser 2,50 Euro statt 1,50 Euro. In den Parkhäusern ist die Gebühr von ehemals 1,70 Euro die Stunde auf 2 Euro bereits angehoben worden. Viele City-Händler fürchten, dass die Maßnahme Kunden kosten könnte. Thier-Galerie-Chef Torben Seifert wagt jetzt einen Gegenvorstoß. Er will Gratis-Parken einführen. RUHR24 erklärt, was geplant ist.

Thier-Galerie-Chef will zu besonderen Anlässen Gratis-Parken in der City

Der Manager der großen Innenstadt-Mall wolle „ein Signal setzen, dass Autos in Dortmund willkommen sind“, wie er jüngst gegenüber den Ruhr Nachrichten sagte. Das könne die Stadt zeigen, indem sie an einigen Tagen im Jahr das Parken in der City kostenlos anbiete. Seifert brachte dafür die verkaufsoffenen Sonntage in Dortmund ins Gespräch.

In der Innenstadt-West, in der auch die Thier-Galerie liegt, wären das in diesem Jahr nur noch zwei Termine: am 12. November anlässlich des Hansemarkts und am 3. Dezember im Rahmen des Dortmunder Weihnachtsmarkts. Die Maßnahme hätte also eher symbolischen Charakter – zumal die City an diesen Tagen ohnehin voll werden dürfte, Parkgebühren hin oder her.

Stadt Dortmund führt auch an Sonntagen Parkgebühren in der City ein

Anders als an verkaufsoffenen Sonntagen in den vergangenen Jahren gibt es ab Juli 2023 eine Neuerung: Denn dann müssen City-Besucher auch an Sonntagen in Dortmunds Innenstadt Parkgebühren zahlen (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Grundsätzlich, betont Seifert, sei die erste Erhöhung der Parkgebühren in Dortmund nach 30 Jahren moderat ausgefallen. Der Thier-Galerie-Manager zeigt sich mit dem Schritt der Stadt einverstanden – zumindest was die Parkhäuser betrifft. Im Falle der Freiluft-Parkplätze befürchtet Seifert ein negatives Szenario: Den Verlust von Kunden in Richtung Ruhr Park Bochum, wo das Parken noch gratis ist.

Handelsverband NRW fürchtet Abfluss der Kunden von Dortmund in den Ruhr Park Bochum

Eine ähnliche Befürchtung hatte jüngst der Handelsverband NRW geäußert. Dessen Hauptgeschäftsführer Thomas Schäfer fordert deswegen, dass Alternativen zur Anreise mit dem Auto ausgebaut werden.

+ Thier-Galerie-Chef Torben Seifert will an verkaufsoffenen Sonntagen in der Dortmunder Innenstadt Gratis-Parken etablieren. © Markus Rinke/Imago, Zilla; Collage: RUHR24

Nicht nur der Thier-Galerie-Chef fordert an besonderen Anlässen Gratis-Parken in Dortmunds City, sondern auch City-Ring-Vorsitzender Tobias Heitmann. Gerade für Menschen aus dem Umland sei es ein „positives Zeichen“, sagt der Sprecher der City-Händler jüngst den RN.

Stadt Dortmund will eine emissionefreie Innenstadt

Die Dortmunder Stadtverwaltung hingegen hält weiterhin an dem Vorhaben fest, Dortmunds City emissionsfrei zu bekommen. Wer in die City will, soll das künftig möglichst ohne Auto machen. Wer darauf aber angewiesen ist, hat allerdings schon jetzt die Möglichkeit, gratis zu parken.

Auf vier großen Park-and-Ride-Parkplätzen (Hauptfriedhof, Westfalenpark (Parkplatz D1), Hafen und Schulte-Rödding) ist das Parken schon jetzt für maximal 24 Stunden kostenlos. Einzige Voraussetzung: Man fährt von da aus mit dem ÖPNV in die City.

Weniger Autos in der City? Für die Dortmunder Händler könnte sich dieses Szenario künftig sogar positiv auswirken, weil Kundinnen und Kunden sich durch weniger Lärm und Abgase wohler fühlen. Und das wiederum wäre doch ein Anreiz, statt das nächste Shirt im Internet zu bestellen, es lieber in einer netten Innenstadt zu kaufen.

