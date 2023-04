Cityring-Konzerte feiern 2023 Comeback in Dortmund – das sind die Highlights

Oper und Musical

Im August kehrt ein Event nach einer Corona-Zwangspause zurück. Der Ticketverkauf in Dortmund startet am Donnerstag (6. April).

Dortmund – Musikfans kommen im Sommer wieder auf ihre Kosten. Nach dreijähriger Pause kehrt ein beliebtes Open-Air-Event nach Dortmund zurück. RUHR24 verrät, was im August abgeht.

Cityring-Konzerte sind zurück in Dortmund – Oper und Musical sollen Gäste locken

Die Cityring-Konzerte sind – wie viele andere Veranstaltungen 2023 in Dortmund – zurück. Vom 18. bis 20. August 2023 werden wieder Opern, Filmmusik oder gleich ein ganzes Musical unter dem Dortmunder Himmel gespielt.

Nach coronabedingter Pause treten die Dortmunder Philharmoniker gemeinsam mit den Solistinnen und Solisten der Oper Dortmunder wieder auf dem Dortmunder Friedensplatz auf, kündigt die Stadt an. Musikfans können sich also auf ein ganzes Wochenende voller Klänge verschiedener Richtungen freuen.

Los geht es am Freitag (18. August) mit der Opern-Gala unter dem Motto „Das Beste aus Dortmund und der Welt. Das Opern-Ensemble will Highlights aus Premieren und Wiederaufnahmen der neuen Saison zum Besten geben. Darunter finden sich Orchesterstücke und Szenen aus „Orpheus in der Unterwelt“, „La Bohème“ oder „Die Zauberflöte“. Wer also schon immer einmal in die Oper wollte, kann am 18. August auf den Friedensplatz kommen.

Open-Air-Event ist zurück in Dortmund – Familientag am Sonntag im August 2023

Am Samstag (19. August) verspricht die Musical-Gala „einen traumhaften Sommerabend“. Stücke aus dem Rock-Musical „Rent“ werden gespielt. Mit dabei seien erneut Patricia Meeden, David Jakobs und Morgan Moody, schreibt die Stadt. Gäste, die vor der Corona-Pandemie die Cityring-Konzerte besucht haben, kennen das Trio bereits. Sie waren damals Gastgeber der Musical-Gala.

Den Abschluss macht dann der Sonntag (20. August) mit einem Familien-Konzert am Vormittag. „Heidi – eine Orchestererzählung“ soll auch die Jüngsten der Gesellschaft für Musik begeistern.

+ Der Friedensplatz in Dortmund verwandelt sich im August wieder in einen Opernsaal. Die Cityring-Konzerte sind zurück. © Thomas Lohnes/Imago

Das Finale findet dann am Abend der Filmmusik-Gala statt. Musik der „größten Liebesfilme aller Zeiten“ schallen über den Friedensplatz. Soundtracks von „Casablanca“, „Pretty Woman“ oder „Titanic“ werden auf der Open-Air-Bühne gespielt.

Tickets für Cityring-Konzerte in Dortmund – Vorverkauf startet im April 2023

Die Tickets gibt es bereits ab Donnerstag (6. April) zu kaufen. Die Tickets für die Oper am Freitag (18. August) kosten zwischen 10 und 49 Euro. Karten für die Musical-Gala sind ein wenig teurer, zwischen 10 und 59 Euro müssen Interessierte zusammenlegen.

Tickets für das Familienkonzert kosten 7 Euro und wer beim Finale am Sonntag (20. August) dabei sein möchte, muss zwischen 10 und 49 Euro zahlen. Die Karten gibt es auf der Webseite der Cityring-Konzerte 2023.

Rubriklistenbild: © Nadja Lucas/Dortmund24