Ticket-Preise für Dortmunder Freibäder sorgen für Überraschung

Für viele Menschen gehört ein Besuch im Freibad im Sommer dazu. Doch auch hier steigen die Kosten. Wir verraten, wie teuer es in Dortmund ist.

Dortmund – Auch wenn 2023 einige Produkte und Lebensmittel, wie beispielsweise Butter, wieder billiger geworden sind, so leiden Verbraucher doch noch unter der Inflation. Nicht nur Essen und Trinken ist häufig teurer als im Sommer 2022, auch für die Freizeit muss mehr Geld in die Hand genommen werden. So sind die Freibadpreise in NRW ebenfalls gestiegen, wie RUHR24 weiß.

Preise für Freibadbesuch in NRW steigen – Statistisches Landesamt veröffentlicht Zahlen

Pünktlich zur Freibad-Saison hat das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) Zahlen zu den höheren Kosten veröffentlicht. So mussten Verbraucher im Juni 2023 im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres 6,4 Prozent mehr für eine Abkühlung in einem Freibad in NRW zahlen.

Damit liegt die Steigerung der Preise für einen Besuch im Freibad knapp über dem Inflationsschnitt. Insgesamt sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Juni des Jahres 2022 um 6,2 Prozent gestiegen.

Freibadbesuche in NRW werden teurer – Dortmunder haben Glück

Die Internetseite Coupons.de hat über hundert Freibäder in ganz Deutschland hinsichtlich des Preises verglichen. Durchschnittlich kostet ein Freibadbesuch demnach 4,65 Euro. Dortmunder haben Glück: Die Freibäder in ihrer Stadt liegen damit im Schnitt unter der bundesweiten Marke.

Zum Vergleich hat RUHR24 die durchschnittlichen Preise für fünf Dortmunder Freibäder berechnet. Im Freibad Wellinghofen, Freibad Hardenberg, Freibad Volkspark, Freibad Froschloch und dem Freibad in Derne zahlen erwachsene Besucher im Schnitt 3,90 Euro pro Tag.

Dortmunder Freibäder liegen unter dem Durchschnitt – Besucher zahlen wenig

Kinder bekommen wie üblich zu einem ermäßigten Preis Zutritt. Hier liegt der Preis bei 2,50 Euro. Auch Studierende kommen mit im Schnitt 2,90 Euro günstig ins Wasser (mehr News aus Dortmund auf RUHR24).

Die Freibäder Wellinghofen, Hardenberg, Volkspark sowie Froschloch gehören allesamt der „Sportwelt Dortmund“. In allen vier Bädern zahlen Besucher denselben Preis:

Erwachsene: 4 Euro

4 Euro Kinder (ab 4 Jahren) und Jugendliche: 2,50 Euro

2,50 Euro Familienkarte (2 Erw., bis zu 3 Kinder): 10,50 Euro

10,50 Euro Schwerbehinderte Erwachsene: 4 Euro

4 Euro Studierende und Auszubildende: 3 Euro

3 Euro Schwerbehinderte Kinder: 2,50 Euro

2,50 Euro Quelle: Sportwelt Dortmund

Preise für Freibadbesuche in NRW steigen – Dortmunder Bäder trotzen dem Trend

Ein Besuch in den vier Freibädern ist im Gegensatz zum NRW-weiten Trend im Jahresvergleich nicht teurer geworden, wie die Sportwelt Dortmund gegenüber RUHR24 bestätigt hat.

Auch das Freibad des Schwimmvereins in Dortmund-Derne ist den Trend nicht mitgegangen. Auf Nachfrage von RUHR24 hat der Verein erklärt, die Preise nicht angepasst zu haben. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 3,50 Euro. Kinder, Jugendliche und Studierende kommen für 2,50 Euro ins Wasser. Die Preise in der Übersicht gibt es auf der Internetseite des Schwimmvereins Derne.

+ Die Preise für einen Freibadbesuch in NRW steigen. © Markus Matzel/Imago

Kosten für einen Tag im Freibad steigen – Besucher bekommen Energiekrise zu spüren

Die generellen Preissteigerungen sind vor allem mit der Energiekrise zu erklären. Gerade beheizte Freibäder spüren die Auswirkungen von teurerem Strom und Gas. Dementsprechend müssen Eintrittspreise angehoben werden, um die anfallenden Kosten zu deckeln.

Aber nicht nur der Eintritt ins Freibad selbst ist teurer geworden. Auch viele Dinge, die zu einem Besuch dazugehören kosten deutlich mehr als noch 2022. So ist laut IT.NRW Badebekleidung um fünf Prozent teurer geworden, ein Eis zu einem heißen Freibad-Tag kostet sogar 16 Prozent mehr. Bei den Zahlen können zumindest Dortmunder froh über ihre Schwimmbäder sein.

Rubriklistenbild: © Markus Matzel/Imago