Auf Provokationen vorbereitet: Polizei Dortmund erwartet am Samstag mehrere Versammlungen und will Eskalation vermeiden

Corona-Demos am Derby-Samstag

Mehrere Versammlungen und Demos finden am Samstag (16. Mai) in Dortmund statt. Die Polizei rechnet mit gewollten Provokationen - und scheint vorbereitet.

Am Samstag (16. Mai) finden mehrere Versammlungen in Dortmund statt.

in statt. Die Polizei sieht sich gut gerüstet, erwartet auch wieder gewollte Provokationen vonseiten mancher Demonstranten.

sieht sich gut gerüstet, erwartet auch wieder gewollte vonseiten mancher Demonstranten. Zudem findet am Samstag das Derby zwischen dem BVB und Schalke in Dortmund statt - das auch für Probleme sorgen könnte.

Dortmund - Samstage sind in Zeiten des Coronavirus seit ein paar Wochen kein Spaß für Polizei und Ordnungsbehörden in vielen Städten Deutschlands. Auch in Dortmund scheint die Gemengelage aufgrund von inzwischen regelmäßig stattfindender Versammlungen und Demos von Corona-Maßnanahmen-Kritikern kompliziert zu sein, wie RUHR24.de* berichtet.

Dortmund bereitet sich auf Versammlungen am Samstag vor

Auf der einen Seite sollen Demos und Versammlungen - wie im Grundgesetz festgeschrieben - weiterhin stattfinden. Auf der anderen Seite gilt es, diese Veranstaltungen nicht als Herde für erneute Ausbrüche des Coronavirus eskalieren zu lassen. Denn: Wo viele Menschen auf engem Raum zusammen kommen, ist das Abstandhalten kaum möglich.

Und so hat die Polizei Dortmund für gleich mehrere angemeldete Versammlungen am Samstag die Auswahl der Orte mit Bedacht gewählt: Es muss möglichst viel Platz vorhanden sein, um den Menschen das Abstandhalten zu ermöglichen.

Fünf Versammlungen in Dortmund finden am Samstag statt

Gleich fünf Versammlungen sind am Samstag in der Innenstadt von Dortmund laut einem Sprecher der Polizei geplant. Und zwar:

11 Uhr: Europabrunnen / Kleppingstraße , Kundgebung mit zehn Teilnehmern zum Thema "Kommunalwahl".

/ , Kundgebung mit zehn Teilnehmern zum Thema "Kommunalwahl". 12 Uhr: Friedensplatz , 50 Teilnehmer einer Versammlung zum Thema "Frieden und Freiheit".

, 50 Teilnehmer einer Versammlung zum Thema "Frieden und Freiheit". 13 Uhr: Kampstraße / Petrikirche , Versammlung mit 20 Teilnehmern der sogenannten "Gelbwesten".

/ , Versammlung mit 20 Teilnehmern der sogenannten "Gelbwesten". 14 Uhr: Platz der Deutschen Einheit / Fußballmuseum : Zehn Teilnehmer versammeln sich zum Thema "Pressefreiheit"

/ : Zehn Teilnehmer versammeln sich zum Thema "Pressefreiheit" 15 Uhr: Friedensplatz, Kundgebung mit 100 Menschen unter dem Motto "Gemeinsam gegen Pandemie und Infodemie"

Bei letzter Versammlung um 15 Uhr auf dem Friedensplatz geht es um eine Aktion des Bündnisses "Grenzenlos Solidarisch". Die Aktivisten, denen sich auch die linke Antifa in Dortmund anschließt, wollen einen Gegenpol zu den sogenannten "Hygiene-Demos" bilden, die in den letzten Wochen für Schlagzeilen sorgten.

Hygiene-Demos in Dortmund wurden Neonazis unterwandert

Zuletzt wurden diese Versammlungen in Dortmund von Neonazis unterwandert*, viele Teilnehmer weigerten sich zudem Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen. Nicht wenige verbreiten Verschwörungstheorien - auch wenn durchaus Menschen an diesen Versammlungen teilnehmen, die man als gemäßigt bezeichnen dürfte und die gegen die Einschränkung der Grundrechte demonstrieren. Unterdessen kam es am Rande einer solchen Demo sogar zu Attacken auf Journalisten seitens eines Rechtsradikalen.

Uns sind bereits zwei Fälle bekannt geworden, in denen Pressevertreter auf diese Art und Weise beeinträchtigt wurden. In beiden Fällen haben wir polizeiliche Massnahmen getroffen. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) May 9, 2020

"Auch wir sorgen uns, dass im Zuge der Pandemie-Maßnahmen Grundrechte eingeschränkt wurden und zum Teil immer noch werden. Doch die Menschen, die unter dem Deckmantel der Freiheit auf die Straße gehen, bedienen häufig rassistische, nationalistische und antisemitische Verschwörungsmythen. Dabei ist gerade jetzt eine Kritik der sozialen und politischen Coronakrise dringend", erklärt Conny Schmidt, Pressesprecherin des Bündnisses "Grenzenlos Solidarisch".

Hygiene-Demos: Kritik aus Dortmund wegen zu geringer Distanzierung zu Neonazis

Die Kritik von den Aktivisten lautet, die meisten Teilnehmer der "Hygiene-Demos" würden sich nicht ausreichend von "neonazistischen und antisemitischen Positionen und Personen" distanzieren.

"Wer jetzt noch an den Demonstrationen teilnimmt, macht sich mit Rechten, Neonazis und Antisemiten gemein, deren Ideologie letzten Endes auf die Vernichtung von Menschen und die Zersetzung jeder freiheitlichen Ordnung abzielt", beurteilt Schmidt die Lage, die die Teilnehmer der Versammlung um 15 Uhr dazu auffordert, die gegebenen Abstands- und Infektionsschutzregeln einzuhalten.

Polizei Dortmund bereitet sich auf ungemütlichen Samstag vor

Unterdessen bereitet sich die Polizei Dortmund auf einen ungemütlichen Samstag vor. Zuletzt hatten es die Ordnungshüter teils mit gewollten Provokationen zu tun - etwa die, jener zwei Frauen vor der Burger-King-Filiale auf dem Dortmunder Ostenhellweg, die kurze Zeit später tausendfach als Video im Internet* landete.

"Wir sind auf so etwas vorbereitet, die Kollegen sind sensibilisiert", sagt Polizeisprecher Sven Schönberg gegenüber RUHR24. Man habe längst vernommen, dass Situationen oft übertrieben dargestellt, Eskalationen fingiert und das Verhalten der Polizei ins Lächerliche gezogen würde.

Video aus Troisdorf (NRW) sorgte für Aufsehen im Netz

Dass das durchaus Strategie sein kann, um im Internet für gespielte Empörung zu sorgen, vermutet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis nach einem Vorfall in einem Kaufland-Supermarkt in Troisdorf*. Zwei Männer hatten dort keinen Mundschutz getragen, der Supermarkt daher die Polizei gerufen.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte begannen eine Diskussion mit den Masken-Verweigerern, die in eine Schlägerei mündete, bei der die Polizisten schwer verletzt wurden - und bei der zufällig die Kamera eines beteiligten Mundschutz-Verweigeres mitlief. Das Video landete innerhalb von Minuten im Internet - und sorgte für die, laut Polizei, gewollte Empörungswelle nach dem Motto "Seht her, die Polizei will souveräne Menschen unterdrücken."

Dortmund: Polizei gefasst auf bewusste Empörung

Dass manche Teilnehmer von Hygiene-Demos auch in Dortmund bewusst für Empörung sorgen wollen, das hat auch die Polizei auf dem Schirm. "Man muss nur eins und eins zusammenzählen", sagt Sprecher Sven Schönberg, der betont, dass es "enorm wichtig" sei, zu demonstrieren und seine Meinung kund zu tun.

Allerdings sollten dabei auch die Regeln der Coronaschutzverordnung, die seit dem 11. Mai wieder Versammlungen im öffentlichen Raum zulassen, eingehalten werden. "Wir werden jede friedliche Versammlung schützen."

