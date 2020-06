Lebensgefahr im Auto: Kleinkinder und Baby falsch oder gar nicht gesichert - Polizei entsetzt

Verantwortungslos

Da traute der Polizist seinen Augen kaum: In einem Auto in Dortmund (NRW) saßen mehrere Kinder - darunter ein Baby - falsch gesichert oder nicht angeschnallt.

Ein Polizist hielt in Dortmund ein Auto an, in dem mehrere Kinder falsch oder gar nicht gesichert saßen.

Unter den Kindern war ein wenige Wochen alter Säugling, der ohne jegliche Sicherung auf dem Rücksitz lag.

Der Fahrer und die Mutter der Kinder hatten als Rechtfertigung nur Ausflüchte parat.

Dortmund - "Eine erschreckende Beobachtung" hat ein Beamter des Bezirksdienstes der Polizei Dortmund (NRW) bereits am vergangenen Freitag (29. Mai) in Dortmund-Hörde gemacht, wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte.

In einem Auto sah er demnach mehrere Kinder, die völlig ungesichert oder nicht ordnungsgemäß gesichert mitfuhren - darunter einen gerade einmal wenige Wochen alten Säugling, wie wa.de* berichtet.

Dortmund/NRW: Gurt läuft direkt am Hals eines Jungen (3) entlang

Gegen 11.10 Uhr fiel dem Polizisten der Mitteilung zufolge das Auto im Bereich des Kreisverkehrs an der Hörder Bahnhofstraße/Aldinghofer Straße in Dortmund (NRW) auf. "Sofort erkannte er darin mehrere ungesicherte Personen und hielt den Wagen zur Kontrolle an", berichten die Beamten.

Und weiter: "Im Anschluss konnte er kaum seinen Augen trauen." Auf dem Beifahrersitz saß demnach einknapp dreijähriger Junge lediglich auf einer Sitzerhöhung statt in einem Kindersitz. Der angelegte Sicherheitsgurt lief direkt an seinem Hals entlang.

Eltern sicherten während einer Autofahrt in #Dortmund einen Säugling nicht. Auch Geschwisterkinder waren nicht richtig angegurtet. pic.twitter.com/LBc38bCY2P — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) June 3, 2020

Dortmund/NRW: Ungesicherte Kinder im Auto - "noch schlimmer wurde es auf der Rückbank"

Noch schlimmer wurde es laut Polizei auf der Rückbank: Die 33-jährige Mutter aus Dortmund war offenbar nicht angegurtet - ebenso wenig wie ein vierjähriger Junge. "Zwischen den beiden auf der Rückbank lag zudem ein wenige Wochen alter Säugling auf dem Rücken - ohne jegliche Form der Sicherung", berichtet die Polizei weiter von dem Szenario.

+ Bei einer Verkehrskontrolle in Dortmund (NRW) traute der Polizist seinen Augen kaum. Gleich mehrere Kinder in dem Auto waren nicht oder unzureichend gesichert. © picture alliance / Oliver Berg/dpa

Als Rechtfertigungen bekam der Beamte von der Frau und dem 43-jährigen Fahrer aus Dortmund nur Ausflüchte zu hören, wie die Polizei weiter mitteilt. Ergebnis der Kontrolle waren deshalb gleich mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen für beide.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Symbolfoto/ dpa/ picture alliance / Nicolas Armer