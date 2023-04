Versuchte Tötung in der Dortmunder Nordstadt – Mann sticht auf Frau ein

Tatort abgesperrt

Bei einer Auseinandersetzung in der Dortmunder Nordstadt ist eine Person schwer verletzt worden. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt.

Update, Donnerstag (13. April), 9.30 Uhr: Dortmund – Die Dortmunder Polizei und Staatsanwaltschaft stuft die Auseinandersetzung am Mittwochabend (12. April) auf der Münsterstraße in Dortmund als versuchtes Tötungsdelikt ein. Gegen 17.30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Mann mit einer abgebrochenen Flasche auf eine 57-jährige Frau einstach. Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilen die Beamten am Donnerstag (13. April) mit.

Die Polizeibeamten könnten den 36-jährigen Angreifer am Tatort festnehmen. Warum der Mann auf die Frau einstach, müsse weiter ermittelt werden. Die Mordkommission Dortmund übernimmt den Fall.

Dortmunder Nordstadt: Angeblich eine schwer verletzte Person nach einer Auseinandersetzung

Erstmeldung, Mittwoch (12. April), 19.37 Uhr: Noch ist nicht viel bekannt. Aber gegenüber RUHR24 bestätigte die Polizei Dortmund eine Auseinandersetzung in der Nordstadt. Was ist passiert?

Der Vorfall hat sich am frühen Mittwochabend ereignet. Angeblich ist dabei eine Person schwer verletzt worden (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Sowohl Polizei Dortmund als auch Rettungskräfte waren vor Ort. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt worden. Wir berichten weiter.

