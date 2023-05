Dortmunder Thier-Galerie kündigt drei Neueröffnungen an

Shopping-Center

Daniele Giustolisi

Von Daniele Giustolisi

Nach mehreren Schließungen kündigt die Dortmunder Thier-Galerie nun einige Neueröffnungen an – darunter eine, die es in der Mall noch nie gab.

Dortmund – In Dortmunds größtem Einkaufscenter scheint es bergauf zu gehen. Sechs Neueröffnungen im vergangenen halben Jahr sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere folgen. RUHR24 weiß, wer in die Thier-Galerie einzieht.

Thier-Galerie Dortmund kündigt mehrere Neueröffnungen in 2023 an

Eher ungewöhnlich, aber nicht unpraktisch, ist die angekündigte Neueröffnung einer Änderungsschneiderei in der Thier-Galerie. Laut Center-Manager Torben Seifert soll der Dienstleister im dritten Quartal 2023 eröffnen. Seifert spricht von einer „hervorragenden Dienstleistung, welche wir bis heute so noch nicht hatten.“

Wer auf der Suche nach Düften ist, der hat in den kommenden Wochen eine weitere Alternative in der Thier-Galerie. „Loris Parfum“, ein Franchise-Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Düren, kommt an den Westenhellweg. Das Unternehmen verkauft neben Parfüm auch Deos und Raumdüfte. Aktuell bekommt man in der Thier-Galerie Parfüm unter anderem bei DM, Pieper, Rituals oder The Body Shop. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

„Cake N Art“ feiert Neueröffnung in der Dortmunder Thier-Galerie

Ein konkretes Datum gibt es bereits für die Neueröffnung von „Cake N Árt“. Das Geschäft für Backzubehör hat aktuell seinen Sitz an der Tannestraße in Dortmund-Hombruch und wechselt zum 8. Juli in die Thier-Galerie. Der Store eröffnet im Untergeschoss neben Ernstings Family und DM.

Eine Neueröffnung hat Modehändler „Only“ in der Thier-Galerie zwar nicht zu verkünden. Das Unternehmen sitzt schon dort und eröffnet eine weitere Only-Filiale in der ehemaligen Hema-Ladenlokal am Westenhellweg. In der Thier-Galerie plant die Modekette allerdings eine Erweiterung von derzeit 220 Quadratmeter auf circa 390 Quadratmeter. „Nach aktuellem Plan ist die Vergrößerung für den Herbst dieses Jahres anvisiert“, heißt es von der Thier-Galerie.

„French Tacos“ feiert Neueröffnung in Food Lounge von Dortmunder Thier-Galerie

Bereits angekündigt wurde die Neueröffnung von „French Tacos“ in der Food Lounge der Thier-Galerie. Aber das wars noch nicht für 2023. Center-Manager Torben Seifert erwartet im laufenden Jahr weitere Neueröffnungen in der „Fressmeile“ der Shopping-Mall.

+ Die Thier-Galerie in Dortmund feiert in 2023 mehrere Neueröffnungen. © Oliver Schaper/Imago

In den vergangenen sechs Monaten haben in der Dortmunder Thier-Galerie zudem diese Geschäfte eröffnet:

Aber auch Schließungen in der Thier-Galerie haben in der jüngeren Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Mit „My Muesli“, „Depot“, „Orsay“ oder „Burger King“ gingen namhafte Mieter. Thier-Galerie-Chef Torben Seifert kämpft seit Monaten mit den „Herausforderungen im Einzelhandel“.

Thier-Galerie Dortmund spürt, dass Stadt als „Einzelhandelsmetropole gefragt ist“

Zuletzt, so Seifert, hätten die Mietverhandlungen länger gedauert, als sonst. „Dennoch ist deutlich spürbar, dass die Thier-Galerie und somit auch Dortmund als Einzelhandelsmetropole gefragt ist.“ Seiferts Geheimwaffe: Kunden mit besonderen Aktionen in die Mall locken. Zuletzt habe das mit 1500 Besuchern bei der Rollerdisco funktioniert.

