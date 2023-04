Steht Holland-Gigant vor Neueröffnung in der Dortmunder Thier-Galerie?

Gerücht um Einkaufszentrum

Die Dortmunder Thier-Galerie könnte großen Zuwachs bekommen. Gerüchte über die Neueröffnung halten sich hartnäckig. Der Center-Manager nimmt Stellung.

Dortmund – Mode, Accessoires, Snacks: Bei Hema gab es bis Anfang des Jahres eine ziemlich bunte Auswahl an Waren. Doch am 18. Februar war plötzlich Schluss mit der Filiale am Dortmunder Westenhellweg. Es deutete sich aber ein Umzug innerhalb der City an, wie RUHR24 schon damals erfuhr.

Hema vor Neueröffnung in der Dortmunder Thier-Galerie?

Seitdem halten sich die Gerüchte über einen Umzug der niederländischen Kette ein paar Meter den Westenhellweg hinunter – in die Thier-Galerie. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens berichtete RUHR24 schon im Februar, dass die Kette plane, dorthin zu ziehen.

Doch von offizieller Seite gab es dazu bislang weder ein Dementi, noch eine Bestätigung. Und auch am Mittwoch (26. April) hieß es vom Center-Manager der Thier-Galerie, Torben Seifert, gegenüber unserer Redaktion: No comment, kein Kommentar. Eine Anfrage an Hema selbst blieb bislang unbeantwortet.

Hema will innerhalb von Dortmund umziehen

Bislang hatte das Unternehmen aus den Niederlanden nur angekündigt, innerhalb von Dortmund im Frühjahr 2023 wiederzueröffnen. Fünf Jahre lang hatte die Kette zuvor am Standort Westenhellweg ihre Waren verkauft. Doch die Geschäfte liefen nicht so, wie erwartet.

+ Hema, hier rechts im Bild, betrieb bis zum 18. Februar 2023 eine Filiale in bester Lage in Dortmund. Das Unternehmen kündigte danach einen Umzug innerhalb der Stadt an. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Die Ruhr Nachrichten wollen indes von Branchenkennern erfahren haben, dass eine Unterschrift Hemas unter einen Mietvertrag mit der Dortmunder Thier-Galerie nur noch Formsache sei. Auch in Essen war das Unternehmen kürzlich umgezogen: in die dortige Rathaus-Galerie (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Hema setzt in Essen auf Self-Scan-Kassen – bald auch in Dortmund?

Dort setzt Hema seitdem auf sogenannte Self-Scan-Kassen, an denen Kundinnen und Kunden ihre Ware selbst einscannen und bezahlen können.

Übrigens: Für die ehemalige Hema-Filiale am Westenhellweg gibt es inzwischen einen Nachfolger. Das Modeunternehmen „Only“ will dort seine zweite Filiale in Dortmund eröffnen.

Rubriklistenbild: © Tobias Arnold/RUHR24