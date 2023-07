Dortmund profitiert von neuem Biergarten – aber nur noch für eine Woche

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Die Dortmunder City ist ab Donnerstag um einen Biergarten reicher. Doch Besucher sollten schnell sein. Die Location besteht nur für kurze Zeit.

Dortmund – Die City soll attraktiver und auch grüner werden. Deshalb hat sich die Dortmunder Politik einige Projekte für den Sommer überlegt. Neben einem ganz besonderen Garten nahe der Reinoldikirche gehört auch ein neuer Biergarten dazu. Doch Interessierte müssen schnell sein, die Location in Dortmund besteht nur für kurze Zeit, wie RUHR24 erfuhr.

Neuer Biergarten eröffnet am Westenhellweg in Dortmund – mit Upcycling-Möbeln

Konkret geht es um einen Pop-Up-Biergarten im Schatten der Reinoldikirche. Laut der Stadt soll dieser Urlaubsstimmung in die City bringen. Geöffnet hat der Biergarten ab Donnerstagnachmittag (27. Juli) täglich zwischen 11 und 23 Uhr. Gäste können es sich auf Loungemöbeln im Upcycling-Look gemütlich machen und sommerliche Getränke am Westenhellweg genießen.

Auch wer nebenbei etwas essen möchte, kommt auf seine Kosten. „Wer mag, darf die Speisen der umliegenden Foodtrucks in den Biergarten mitnehmen“, so die Stadt. Veranstalter ist mit Dortmunder Schausteller-Chef Patrick Arens kein Unbekannter.

Experiment in Dortmunder City startet und könnte nächstes Jahr wiederholt werden

„Wir möchten unsere Gäste zu einer erfrischenden Auszeit einladen. Um einfach mal abzuschalten, eignet sich der Reinoldikirchplatz mit dem Paradiesgarten besonders gut“, so Arens (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ An der Reinoldikirche eröffnet ein neuer Biergarten. © Winfried Rothermel/Imago/Rene Traut/Imago/ Collage: RUHR24

Nach der feierlichen Eröffnung mit Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) hat der Biergarten bis zum 7. August geöffnet. Sollte das „Experiment“, wie es Arens nennt, in diesem Jahr klappen, könnte der Biergarten im nächsten Jahr länger geöffnet sein. Wie die Dortmunder den Pop-Up-Biergarten am Westenhellweg in Dortmund annehmen, bleibt allerdings erstmal abzuwarten.

Rubriklistenbild: © Winfried Rothermel/Imago/localpic/Imago/Collage: RUHR24