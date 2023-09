Museumsnacht 2023 in Dortmund bietet satten Rabatt und Neuerungen

Facebook

Bereits zum 23. Mal findet in diesem Jahr die Dortmunder Museumsnacht statt. Den Besuchern winkt bis Sonntag noch ein satter Rabatt auf die Tickets.

Dortmund – Seit dem Jahr 2001 ereignet sich jährlich die Museumsnacht in Dortmund, welche dieses Mal am 23. September stattfindet. Wer sich einmal fühlen möchte wie im Film „Nachts im Museum“, der ist hier gut aufgehoben. RUHR24 hat zusammengefasst, wie man einen satten Rabatt auf die Tickets bekommt und welche Neuerungen es in diesem Jahr gibt.

23. Museumsnacht in Dortmund: Wer Rabatte will, muss schnell sein

In einer Pressemitteilung (7. September) verkündet die Stadt Dortmund, dass es noch bis Sonntag, den 10. September, erhebliche Rabatte auf die Tickets für die 23. Museumsnacht gibt (weitere News zu Veranstaltungen in Dortmund auf RUHR24).

Bis dahin können sich Frühbucher Tickets für „unschlagbare 5 Euro“ sichern. Erstmals sind die Karten auch online bestellbar und zu Hause ausdruckbar. Ab dem 11. September gilt dann der reguläre Ticketpreis von 14,50 Euro für Erwachsene. Kinder unter 6 Jahren kommen kostenlos in die Dortmunder Museen. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren müssen 3 Euro bezahlen.

Dortmunder Museumsnacht lockt mit Neuzugängen: „500 Veranstaltungen an 40 Spielorten“

Neben vergünstigten Tickets gibt es auch neue Spielorte, die erstmals dabei sind. Unter anderem Phoenix des Lumières, „das Lichtkunst-Event auf dem Phoenix-Gelände“, öffnet seine Pforten für die Dortmunder Museumsnacht. Auf musikalischer Seite feiert das Orchesterzentrum|NRW seine erste Teilnahme.

Insgesamt stehen für die Besucher der Museumsnacht in Dortmund „500 Veranstaltungen an 40 Spielorten“ zur Verfügung. „Verschiedene Rundgänge und Führungen laden außerdem dazu ein, Dortmund zu Fuß und mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen“ (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

Musikalisches Highlight bei Dortmunder Museumsnacht: Sänger mit zweifacher Grammy-Nominierung

In der Pressemitteilung wirbt die Stadt Dortmund außerdem mit dem Sänger Ray Dalton, welcher schon zweimal für den Grammy nominiert war. Präsentiert wird seine Show auf dem Friedensplatz von Radio 91.2. Bekannt wurde Ray Dalton unter anderem durch Welthits wie „In my bones“.

