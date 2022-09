Mädchen (9) an Dortmunder Weide missbraucht – Aktenzeichen XY sucht Täter

Kinderstimmen

Sechs Jahre und kein Ermittlungserfolg. Aktenzeichen XY und die Kripo Dortmund rollen einen Missbrauchsfall von 2016 neu auf.

Dortmund – Bei diesem Fall aus Dortmund gefriert das Blut in den Adern. Ein Mann vergeht sich an einem 9-jährigen Mädchen. Aufkommende und immer lauter werdende Kinderstimmen unterbrechen sein Handeln. Aktenzeichen XY und die Kriminalpolizei hoffen, wie RUHR24 berichtet, auf neue Erkenntnisse.

Aktenzeichen XY strahlt Fall aus Dortmund auf: Mädchen an Pferdekoppel missbraucht

Die Schweizer Allee in Dortmund Aplerbeck führt von der Ruinenstraße über die Emscher, vorbei am Gymnasium, Realschule und Tennisverein in Richtung Fußballplatz des ASC Dortmund 09. Es geht durch Grünland, einige Pferkoppeln mit Tieren sind vorhanden. Irgendwo dort muss sich am 3. November 2016 gegen 14 Uhr der Vorfall, der das Team von Aktenzeichen XY auf den Plan bringt, abgespielt haben (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Was ist passiert? In der Mitteilung der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY wird der Fall kurz und knapp beschrieben: Ein 9-jähriges Mädchen wollte Tiere an einer Weide füttern und streicheln. Ein Mann sprach sie an. Er kenne eine Stelle ohne Elektrozaun. Sie gehen eine Böschung herunter.

+ Die Polizei Dortmund sucht seit 2016 diesen Mann – jetzt rollt Aktenzeichen XY den Fall neu auf. © Polizei Dortmund

Dortmunder Missbrauchsfall: Aktenzeichen XY-Sendung wird Mittwoch (21. September) ausgestrahlt

Es kommt zu einem Missbrauch. Dann sollen sowohl der Tatverdächtige als auch das Missbrauchsopfer immer lauter werdende Kinderstimmen gehört haben. Der Mann bringt das Mädchen zurück zum Weg. Experten der Polizei erstellen mithilfe der 9-Jährigen ein Phantombild. Eine Zeugin, die das Kind mit dem Mann gesehen haben soll, bestätigt Ähnlichkeit.

Die originalen Polizeimeldungen aus dem November 2016 lesen sich gravierender. Am 4. November 2016 veröffentlicht die Polizei Dortmund die erste Mitteilung: „Unter einem Vorwand lockte der Täter das Mädchen in einen kleinen Feldweg, welcher neben der Pferdekoppel in Richtung Benediktinerstraße führt. Dort kam es zu sexuellen Handlungen an dem Kind.“

Das ist die Beschreibung vom Tatverdächtigen:

Der Täter (im Jahr 2016)

circa 40 Jahre

170 bis 180 cm groß

schlanke Figur

braune, kurze Haare

zur Tatzeit trug er wohl eine braune Jacke, eine blaue Jeanshose, ein blaues T-Shirt und Turnschuhe

akzentfrei deutsch

starker Raucher, gelb verfärbte Zeigefinger

eine Narbe, großer Kratzer am Bauch

Die Nervosität der Ermittler zu dem Fall war offensichtlich. Immerhin befinden sich zwei Schulen in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Neben der regulären Arbeit der Ermittler richtete die Polizei Dortmund eine mobile Wache am Schulzentrum an der Schweizer Allee ein. Am 7. November 2016 veröffentlichten die Beamten dann das Phantombild.

Dortmund: Nach sechs Jahren hoffen Ermittler durch Aktenzeichen XY-Ausstrahlung auf den Durchbruch

Knapp zwei Monate nach der Tat schrieb die Polizei Dortmund noch einmal zahlreiche Handynutzer an, die nach Analyse von Funkdaten, sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe aufgehalten haben müssen. Anscheinend ohne Erfolg.

Denn nach sechs Jahren läuft der Tatverdächtige noch immer frei herum. Die Kriminalpolizei Dortmund hofft mit der Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY auf einen Durchbruch in dem schlimmen Fall aus dem November 2016. Die TV-Sendung Aktenzeichen XY mit dem Dortmunder Fall läuft am Mittwoch (21. September) ab 20.15 Uhr im ZDF.

