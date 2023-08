Überraschung in Dortmund: Milliarden-Projekt „geht weiter“

Facebook

Pläne für einen Umzug der FH Dortmund haben das Milliarden-Projekt „Smart Rhino“ ins Taumeln gebracht. Am Ende ist es laut Thomas Westphal aber nicht.

Dortmund – „Das Projekt geht weiter“, sagte Westphal am Dienstag (8. August) bei der ersten Pressekonferenz des Dortmunder Verwaltungsvorstands nach der Sommerpause. Gemeint ist „Smart Rhino“, ein Milliardenprojekt im Dortmunder Unionviertel.

Milliarden-Projekt in Dortmund: Planungen für „Smart Rhino“ gehen weiter

Die Pläne für den Umbau der Industriebrache waren Mitte Juli ins Wanken geraten, nachdem das Land NRW ein Veto für den Bau der Fachhochschule Dortmund auf dem Gelände eingelegt hatte. Erwähnt wurde das jedoch lediglich im Nebensatz einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Seitdem hatte sich die Stadtverwaltung in Dortmund nur sehr zurückhaltend zu „Smart Rhino“ geäußert, in das bereits Steuergelder in sechsstelliger Höhe geflossen waren. Der Entwickler, die Thelen-Gruppe aus Essen, machte indes Nägel mit Köpfen und warf die Projektseite kurzerhand von seinem Internetauftritt.

Altes HSP-Gelände in Dortmund wird auch ohne Fachhochschule geplant

Jetzt überraschend die Kehrtwende: Das ehemalige HSP-Gelände an der Rheinischen Straße soll weiterhin entwickelt werden, nur eben ohne die FH. Schließlich sei das Areal bereits zuvor auch ohne die Hochschule geplant worden, sagte Westphal am Dienstag. Was auf der für die FH Dortmund vorgesehenen – und nicht gerade kleinen – Fläche angesiedelt werden soll, ist noch unklar.

Ein Termin von Stadtvertretern mit der Thelen-Gruppe sei bereits vereinbart. Zudem soll der Stadtrat künftig enger in die Entwicklung des Areals im Unionviertel einbezogen werden. Die entsprechende Steuerungsgruppe soll erstmals am 29. August 2023 tagen, kündigte Oberbürgermeister Westphal an.

FH Dortmund zieht offenbar an den Hafen: „Jetzt geht es an die Feinplanung“

Derweil wird es immer wahrscheinlicher, dass die FH Dortmund einen neuen Campus am Wasser bekommen wird. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Dortmunder Hafens, der Stadt Dortmund und der FH sei bereits gegründet worden. Auch Mitarbeiter der NRW-Landesregierung sollen teilnehmen (alle News aus Dortmund auf RUHR24 lesen).

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hält weiter an dem „Smart Rhino"-Projekt fest.

Sie soll abschließend klären, ob an der Speicherstraße ausreichend Platz für einen Neubau der Fachhochschule Dortmund besteht. Westphal schätzt die Lage gut ein: „Das grobe Ergebnis: Ja, das geht. Jetzt geht es an die Feinplanung.“

Grundlage seien Planungen des Büros Kobe: „Das ist ein hervorragender städtebaulicher Entwurf, den wir eins zu eins so umsetzen wollen“, sagte Westphal. Dadurch würde sich an den Planungen für die Speicherstraße nichts ändern – „und auch nichts aufgehalten“, sagte Westphal.

