Dortmunder Mieter haben mit Preisen für Wohnungen noch Glück

Im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten sind die Mieten in Dortmund eher gering. Auch der Anstieg der Mietpreise seit 2018 fällt moderat aus.

Dortmund – Bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum dürfen sich Dortmunderinnen und Dortmunder nicht beschweren. Im Vergleich mit anderen Großstädten kommen sie bei der Miete noch günstig davon, wie RUHR24 weiß. Ein Vergleich durch Immowelt zeigt: In Dortmund zahlen Mieterinnen und Mieter 2023 sogar weniger als in allen anderen Metropolen.

Steigende Mietpreise in allen Großstädten: Dortmunder zahlen „nur“ 6 Prozent mehr

Was kaum jemanden überraschen dürfte: Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, zahlt in deutschen Großstädten heute deutlich mehr als noch vor fünf Jahren. Teurer geworden ist es insbesondere in Berlin, Leipzig und Bremen. Hier schossen die durchschnittlichen Angebotsmieten von Bestandswohnungen um 34, 24 und 21 Prozent nach oben.

In Dortmund fällt der Anstieg mit sechs Prozent eher gemäßigt aus. Mieter in anderen NRW-Metropolen wie Köln, Düsseldorf und Essen trifft es deutlich härter. In Köln kletterten die Mieten in den letzten 5 Jahren um 21 Prozent nach oben. In Düsseldorf waren es 18 Prozent.

Mietwohnung: So viel zahlen Dortmunder im Durchschnitt bei Neuvermietung

In Essen zahlen Mieterinnen und Mieter heute rund 17 Prozent mehr als noch 2018. Eine geringere Zunahme der Preise als in Dortmund gab es nur in Stuttgart. Hier blieb die Miete mit 11,47 Euro (2018) und 11,46 Euro (2023) sogar stabil.

Aber wie viel zahlen Dortmunderinnen und Dortmunder denn nun an Nettokaltmiete für ihre Wohnungen? Im März 2023 liegt der Quadratmeterpreis laut Immowelt bei neu zu vermietenden Wohnungen bei 6,90 Euro (mehr Wirtschafts-Nachrichten aus Dortmund bei RUHR24).

In keiner anderen der untersuchten deutschen Großstädte kommt man so günstig davon. Und das sogar mit Abstand. Nur im sächsischen Leipzig (7,05 Euro) und Dresden (7,49 Euro) können die Preise noch ansatzweise mithalten.

Stadt Miete März 2018 Miete März 2023 Veränderung Dortmund 6,51 Euro 6,90 Euro + 6 Prozent Düsseldorf 9,77 Euro 11,52 Euro + 18 Prozent Essen 6,82 Euro 7,97 Euro + 17 Prozent Köln 9,45 Euro 11,43 Euro + 21 Prozent

Quelle: Immowelt

Dortmund: Mieten fallen deutlich im Vergleich zu Vorjahren

Die Zahlen sind überraschend, wirft man einen Blick auf die vorangegangene Untersuchung von Immowelt: Dort war noch von einem Anstieg der Mietpreise in Dortmund um 27 Prozent die Rede. Dies galt für den Zeitraum von 2017 bis 2022. Im Januar bis Oktober 2022 lag der Preis pro Quadratmeter zwischenzeitlich bei 8,10 Euro. Seitdem sind die Neumieten in Dortmund wieder deutlich gefallen.

Am teuersten bleibt es laut Immowelt auch 2023 in München mit 17,42 Euro. Darauf folgen Berlin mit Quadratmeterpreisen von 12,82 Euro und Frankfurt am Main mit 12,45 Euro.

+ In Dortmund kommen Mieterinnen und Mieter noch günstig davon. Im Deutschland- und NRW-Vergleich sind Wohnungen in der Ruhrmetropole 2023 günstig. © Imagebroker/Imago

Mietpreise für deutsche Großstädte laut Statistischem Bundesamt

Wichtig zu beachten ist, dass die Werte auf Grundlage der bei Immowelt.de inserierten Angebote berechnet wurden. Laut dem Betreiber spiegeln sie die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) bei Neuvermietung wider.

Das Statistische Bundesamt spricht für das 1. Halbjahr 2022 in Großstädten von einer durchschnittlichen Bruttokaltmiete je Quadratmeter in Höhe von 9,80 Euro. Der bundesweite Schnitt unabhängig vom Standort des Wohnraums liegt bei 8,70 Euro.

Rubriklistenbild: © Imago/Hans Blossey