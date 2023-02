Nach Messer-Attacke in Dortmund: Polizei spricht von versuchtem Mord

Polizeieinsatz

Gleich mehrere Einsatzwagen rasten in die Straße Overgünne in Dortmund-Berghofen.

Zwei Personen sind nach einem Messerangriff in Dortmund verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt die Hintergründe.

Update, Dienstag (21. Februar), 11.47 Uhr: Dortmund – Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, handelt es sich bei dem Vorfall in Dortmund-Berghofen um versuchten Mord. Ein 35-jähriger Dortmunder habe seine Mutter und seinen Bruder durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

„Als Hintergrund kommen langhaltende familiäre Streitigkeiten in Betracht“, heißt es in der Mitteilung. Der mutmaßliche Täter sei psychisch auffällig gewesen, habe sich aber widerstandslose festnehmen lassen. Er wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund ermittelt.

Zwei Verletzte nach Streit in Dortmund – Polizei bestätigt Messer

Erstmeldung, Freitag (18. Februar), 9.23 Uhr: Blaulicht-Gewitter am späten Freitagabend (17. Februar) in Dortmund-Berghofen. Mehrere Notarzt- und Rettungswagen stehen in der Straße Overgünne. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort. Was ist hier passiert?

Wie die Polizei gegenüber RUHR24 bestätigt, hat es dort einen Messerangriff in Folge eines Streits im familiären Umfeld gegeben. Zwei Menschen sind verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Nach Informationen von RUHR24 wurden beide Personen schwer verletzt. „Alles Weitere müssen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ergeben“, sagt ein Sprecher.

Gegen 21.30 Uhr rasten Polizei und Rettungsdienst in den Stadtbezirk im Südosten Dortmunds. Ob es eine Festnahme gegeben hat ist unklar (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).