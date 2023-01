Dortmund soll Markthalle in idyllischer Lage bekommen

Quartier am Wasser

Am Hafen von Dortmund entsteht an der Speicherstraße ein neues Quartier. Neue Pläne zeigen: Eine Markthalle könnte dort entstehen. Doch es gibt Probleme.

Dortmund – Das neue Quartier am Wasser am Dortmunder Hafen wächst und wächst. Neben neuen Büros, Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen könnte an der Speicherstraße künftig auch eine Markthalle eröffnen. RUHR24 erklärt, was genau geplant ist.

Markthalle für Dortmund könnte am Hafen entstehen

Anders als die Pläne für die neue Bochumer Markthalle, die im Herzen der Innenstadt entstehen soll und ziemlich groß wird, klingt das Vorhaben für Dortmund dagegen eher bescheiden. Laut Recherchen der Ruhr Nachrichten (RN) soll es sich um eine „kleine Markthalle“ handeln, die an der Speicherstraße entstehen könnte.

Eine Markthalle in der Form gibt es in Dortmund noch nicht und könnte vor allem die Nordstadt bereichern – zumal eine angeschlossene Gastronomie geplant ist. Für Dortmund gibt es bereits Pläne für eine Markthalle – und zwar im neuen Stiftsforum am Phoenix See in Hörde.

Pläne für Markthalle an der Speicherstraße in Dortmund aufgetaucht

Das Problem für die Pläne für die Hafen-Markthalle: Die Immobilie an der Speicherstraße 11 gehört der Firma „Cira Großhandel“ – der Mietvertrag für das Grundstück der Stadt Dortmund läuft noch bis 2030.

Die Markthallen-Pläne kommen aber von der Firma „Diag“, die die Immobilie übernehmen möchte, aber in Gesprächen noch keinen Durchbruch geschafft hat. „Diag“ steckt auch hinter dem Markthallen-Projekt im „Stiftsforum“ am Phoenix See (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Ein Teilstück der Promenade an der Speicherstraße am Hafen von Dortmund ist fertig.

Die Stadt Dortmund möchte die Nutzung für das Gebäude ändern. Aktuell dient es als Büro- und Lagergebäude. Der neue Nutzer soll „Gründungs- und Wissensquartier“ Speicherstraße passen. Auch gastronomisches Angebot ist erwünscht, wozu die Markthalle passen würde.

