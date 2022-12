Social Media-Star

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lisa Siegle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Lisa Siegle schließen

Lotto-Millionär „Chico“ aus Dortmund hat seinen Instagram-Account radikal verändert. Das Profil „chicoferrari488“ existiert nicht mehr.

Dortmund – Lotto-Millionär „Chico“ aus Dortmund ist längst über die Stadtgrenzen bekannt und auch im Internet ein kleiner Star. Auf seinem Instagram-Account verfolgen den Dortmunder bereits mehr als 350.000 Fans – und es werden täglich mehr. Jetzt hat „Chico“ eine radikale Änderung angekündigt, weiß RUHR24.

Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“: Instagram-Account „chicoferrari488“ gibt es nicht mehr

Für Kürsat Yildirim alias „Chico“ ist vor wenigen Wochen ein Traum in Erfüllung gegangen: Der Dortmunder, der in der Nordstadt lebt, hat im Lotto 10 Millionen Euro gewonnen. Seitdem hat sich sein Leben auf den Kopf gestellt: „Chico“ fährt Ferrari, trinkt Champagner mit Claudia Obert und shoppt sich durch die Luxus-Läden der Region. Doch der Millionär kann auch anders: Erst kürzlich spendete „Chico“ der Dortmunder Tafel eine ganze LKW-Ladung.

Kurzum: Die Fans sind begeistert von „Chico“, der bis zu seinem Lotto-Gewinn noch bei den Edelstahlwerken in Witten schuftete. Mehr als 350.000 Follower folgen ihm in Scharen. Zumindest auf Instagram hat er bereits Influencer-Status erreicht.

Dort hieß „Chico“ bis vor kurzem noch „chicoferrari488“. Wer jetzt nach diesem Namen auf Instagram sucht, wird allerdings nicht fündig. Das Profil von „chicoferrari488“ existiert nicht mehr.

+ Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“ hat seinen Instagram-Account mit 350.000 Followern verändert. © Natalie Sager, Nikolas Kokovl/NurPhoto/Imago, Collage: RUHR24

Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“ ändert Instagram-Account mit 350.000 Fans

„Chico“ hat auf Instagram eine radikale Änderung vollzogen: „Mein neuer Account heißt ‚chicolottomillionaer“. Rest ist Fake“, erklärt der Dortmunder seinen Fans in einem neuen Video auf seinem „neuen“ Instagram-Profil. Doch keine Bange: „Chico“ hat lediglich seinen Namen geändert. Alle Fotos und Videos des Dortmunder Lotto-Millionärs sind erhalten geblieben, ebenso wie alle Fans, die dem Account schon zuvor gefolgt sind.

Die Namensänderung von „Chicos“ Instagram-Account ist zwar die größte Veränderung auf seinem Profil – aber nicht die einzige. Der Dortmunder will offenbar richtig als Influencer durchstarten und hat sein Profil in ein Geschäftsprofil mit der Berufsbezeichnung „Blogger“ geändert. Auch eine E-Mail für Kooperationsanfragen ist hinterlegt. Vielleicht hagelt es diese ja nach seinem großen TV-Auftritt am Sonntag (11. Dezember). Da wird Lotto-Millionär „Chico“ bei Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg im RTL-Jahresrückblick zu Gast sein.

Rubriklistenbild: © Natalie Sager, Nikolas Kokovl/NurPhoto/Imago, Collage: RUHR24