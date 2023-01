Geld und Bildung

Chico aus Dortmund hat im Lotto rund 10 Millionen Euro gewonnen. Nun äußert sich FDP-Chef Christian Lindner zu dem Millionär.

Dortmund – Kürsat Y. (42) aus Dortmund, auch als „Chico“ bekannt, wird zu einem regelrechten Internetphänomen. Denn in den sozialen Medien zeigt er, was er mit seinem Geld alles anstellt und worin er investiert. So sponsert der Millionär beispielsweise einen Dortmunder Fußballclub und bestellt sich mal eben alle Taxis aus Dortmund. Selbst Christian Lindner ist inzwischen auf Chico aufmerksam geworden und schießt gegen den Millionär aus der Nordstadt, wie RUHR24 weiß.

Dortmunds Lotto-Millionär „Chico“ kassiert Spruch von FDP-Chef Christian Lindner

Christian Lindner hat bei dem Dreikönigstreffen seiner Partei ordentlich ausgeteilt. Dort bekamen nicht nur Klima-Aktivisten, sondern auch der Dortmunder Millionär Chico sein Fett weg – obwohl er selbst gar nicht vor Ort war. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Der Politiker kritisierte die Idee eines staatlichen Grunderbes zum 18. Geburtstag. 20.000 Euro vom Staat für alle, die volljährig werden, findet Lindner offenbar nicht gut, wie die Bild berichtet. Er argumentiert deshalb mit den Worten: „Der Lottomillionär Chico hat gezeigt, dass man auch wesentlich größere Summen durchbringen kann, wenn man keine Bildung hat“.

Bedeutet: Er befürchtet, dass das Geld nicht clever investiert wird. Aus diesem Grund findet der FDP-Chef es besser, in die Bildung zu investieren (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Lindner teilt gegen Dortmunder Lotto-Millionär aus – Chico zeigt sich unbeeindruckt

Der Dortmunder hat sich zu dem Spruch von FDP-Chef Lindner bislang nicht geäußert. Er zeigt sich stattdessen lieber auf Instagram im schicken Mercedes. Doch auch dort wird er für sein Konsumverhalten kritisiert. Ein Follower kommentiert demnach: „Ich gönne es jedem. Habe aber das Gefühl, dass das Geld nicht lange reicht.“

+ Lotto-Millionär kassiert Spruch von FDP-Chef Christian Lindner. © Future Image/IMAGO, Rolf Vennenbernd/DPA; Collage: RUHR24

Eine weitere Userin stimmt dem zu und schreibt „Genau so sehe ich es auch. Seine Vorgehensweise deutet darauf hin.“ Ob dem Millionär aus der Dortmunder Nordstadt das Geld schon bald ausgeht und ob er sich noch zu dem Spruch von Christian Lindner äußern wird, bleibt vorerst abzuwarten.

